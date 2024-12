Partea penală a afacerii cu victime din accidente: avocatul Ionuț Jercan a deschis proces și a încasat 85.000 de euro în numele unei văduve cu doi copii, deși aceasta nu-i mai era clientă

De la clienții care reziliază înțelegerile cu ei, societatea controlată de Ionuț Jercan cere plata unor onorarii orare și a unor cheltuieli facturate discutabil. Cere chiar și plata onorariului de succes, în ciuda faptului că oamenii au apelat la alt reprezentant legal. Dar și aceste pretenții sunt emise în baza unui contract, încheiat conform Legii 51/1995, care reglementează activitatea avocaților.

Procesul de după proces

Afacerea condusă de Jercan are însă o parte ilegală și cel puțin la fel de bănoasă: deschiderea unui nou proces, după procesul pentru daune morale și materiale. Un nou proces în care sunt cerute fie cheltuieli de judecată, fie indexarea despăgubirilor cu rata inflației, fie plata unor dobânzi penale legalizatoare.

Doar că persoanele în numele cărora sunt emise aceste pretenții nu au mandatat JGV & Asociații să-i reprezinte, din nou, în instanță. Nu au încheiat un nou contract cu societatea de avocați. Mai mult, persoanele respective nu știu nimic despre acest al doilea proces, la finalul căruia judecătorii dispun plata unor sume de bani către ei. Banii sunt virați în conturile JGV & Asociații și, cu excepția rarelor situații când adevărații destinatari ai sumelor află de al doilea dosar, acolo rămân.

Libertatea a adunat informații despre aceste procese de după procese, vizibile, de altfel, pe portalul instanțelor din România, și a stat de vorbă cu foștii clienți ai JGV & Asociații. Caz lângă caz, rezultă un tablou de ansamblu care conține toate datele unui grup infracțional organizat. Un grup care păcălește judecători, foști clienți și asigurători, pentru a obține, fără drept, câștiguri de milioane de euro.

Accidentul de pe „drumul morții”

Violeta Falcă, din satul Lipia, Buzău, și-a pierdut soțul pe 20 iunie 2012, într-un accident de circulație. În dreptul localității Limpeziș, pe E85, „drumul morții”, camionul în care se afla, ca pasager, Vasilică Falcă s-a ciocnit de un automobil, s-a răsturnat și a luat foc. Au murit trei oameni.

Violeta Falcă

Vasilică „a suferit arsuri grave, fiind aproape de nerecunoscut de către familie”, consemnează hotărârea judecătorească din dosarul accidentului. Bărbatul avea 31 de ani.

„Soția a fost prima care a aflat despre accident, fiind sunată de un coleg de muncă al soţului. Iniţial aceasta a crezut ca e o glumă proastă, însă, din păcate, a trebuit să se confrunte cu un crud adevăr. Cu greu s-a făcut recunoașterea”, menționează documentul citat, publicat pe rejust.ro.

Nici astăzi, la 12 ani distanță, Violeta nu vorbește decât în propoziții foarte scurte despre accident. În urma lui Vasilică au rămas doi copii: Mădălina, care la momentul tragediei avea un an și 9 luni, și Mihăiță, 5 ani și 6 luni. Mama scoate o poză, ultima poză ca familie fericită: tatăl o ține pe umeri pe fetiță, iar băiatul stă între cei doi părinți.

Ultima poză ca familie fericită

Despăgubiți după 7 ani de la tragedie

„Atunci locuiam la socri. Cu o zi înainte de înmormântare, au venit la poartă cei de la JGV & Asociații. Au venit și alți avocați, mulți. Nu am vrut să semnez cu nimeni atunci, nici să stau de vorbă măcar”, povestește femeia.

Împreună cu cei doi copii, Violeta s-a mutat la părinții ei, în satul Lipia, comuna Merei. Și-a reluat serviciul de croitoreasă, ca să-și întrețină familia. A apelat la un avocat, la câteva luni după accident. Au trecut patru ani și dosarul nu ajunsese în instanță.

JGV & Asociații, care reprezenta celelalte familii de pe lista părților vătămate, i-a făcut încă o dată o ofertă Violetei. „Până la urmă, am semnat cu ei. Era o doamnă avocat de la Buzău, foarte politicoasă, foarte de treabă. A ținut legătura cu mine, prin telefon. Mi-a vorbit tot timpul foarte frumos”, își amintește femeia.

În 2016, dosarul a ajuns, în fine, pe rolul Tribunalului București (dosarul nr. 47128/3/2016), iar instanța de fond a dispus plata unor despăgubiri către familiile victimelor (sentința civilă nr. 546/2018, din data de 28.02.2018). Decizia a fost menținută de Curtea de Apel București, prin decizia civilă nr. 125/2019, din 21.01.2019.

La șapte ani după accident, Violeta și cei doi copii au primit daune morale de aproximativ 50.000 de euro fiecare. Din acești bani, 30 la sută au mers către JGV & Asociații, ca onorariu de succes.

Și-a cumpărat o casă bună pentru copii

„Am fost mulțumită, am semnat că accept. Din despăgubiri ne-am luat casa asta, am renovat-o, să aibă copiii fiecare camera lui”, spune doamna Falcă.

Casa are și grădină, cu pomi fructiferi, câțiva câini mici spre medii, pisici și o centrală pe lemne, care îi dă bătăi de cap Violetei. „Trebuie să mă trezesc noaptea, să mai bag la foc, că se răcește și sunt friguroasă”. Nu are în plan să se recăsătorească. S-a mutat de la părinții care stau în același sat, dar îi ajută în continuare și pe ei.

Violeta are o soră mai mare, Nicoleta, de 44 de ani, și un frate, Ion, de 20 de ani, ambii cu dizabilități. Părinții, vârstnici, au nevoie de sprijin să se ocupe de ei așa cum se cuvine. Mai ales de când fratele a fost accidentat de un șofer din comună și a rămas cu grave probleme la un picior. Dosarul acestui accident cu autor cunoscut, produs acum cinci ani, explică Violeta, „s-a pierdut la IPJ Buzău, n-o să ajungă niciodată la judecător”.

Violeta Falcă, mama ei, fiul ei, Mihăiță, și fratele ei (cel în cărucior) Ion

Cât despre orfanii de tată Mădălina și Mihăiță, au devenit adolescenți. Fata e în clasa a VIII-a și se pregătește pentru Evaluarea Națională, iar băiatul e în clasa a X-a la Liceul Agricol Dr. C. Angelescu din Buzău, la profilul mecanic auto.

Jercan deschide acțiune la Judecătoria Sectorului 2

La câteva luni după încheierea procesului legat de accidentul auto, JGV & Asociații au depus la Judecătoria Sectorului 2 o acțiune civilă împotriva asigurătorului din dosar, SC Asigurare Românească Asirom Vienna Insurance Group S.A..

Chemarea în judecată, semnată de avocatul Ionuț Jercan, avea drept obiect „actualizarea despăgubirilor cu rata inflației BNR și plata dobânzii legale penalizatoare”. Acțiunea era înaintată în numele părților vătămate din primul dosar, părți care au fost reprezentate de JGV & Asociații.

Acest tip de plăți reprezintă o altă categorie de daune decât cele morale, și anume daune moratorii: datoriile apărute în urma întârzierii reparației pentru prejudiciul suferit. Iar momentul de la care se calculează această întârziere este momentul producerii prejudiciului, în acest caz, data accidentului auto, deci 20 iunie 2012.

Ionuț Jercan

„Obținerea de daune morale și materiale”, nu moratorii

Contractul semnat de Violeta Falcă și JGV & Asociații, pe data de 8 septembrie 2016, are ca obiect „obținerea de despăgubiri ca urmare a decesului lui Falcă Vasilică”. Iar în actul adițional al documentului se precizează, explicit, că obiectul îl reprezintă „obținerea de daune materiale și morale ca urmare a accidentului de circulație”. Nicăieri în înțelegerea scrisă dintre Violeta și societatea de avocați nu sunt pomenite daunele moratorii.

Contractul semnat de Violeta Falcă și JGV & Asociații

Daune de întârziere, să le spunem așa, pot fi calculate, la zi, doar după încheierea procesului, stabilirea daunelor morale și achitarea acestora. Întârzierea curge din momentul accidentului până în momentul plății. Iar pentru daunele moratorii, se impune o acțiune separată în instanță și un nou contract de asistență juridică.

Contractul de daune materiale și morale se consideră încheiat după primirea despăgubirilor de la asigurător și plății onorariului către avocat. Prin urmare, JGV & Asociații nu avea mandat din partea Violetei Falcă și a copiilor ei când a depus cererea de chemare în judecată împotriva firmei de asigurări din primul dosar.

Actul adițional

Tribunalul București aprobă plățile

În numele familiei din Lipia, avocatul Ionuț Jercan a solicitat plata a câte 28.500 de lei pentru fiecare dintre cei trei membri, ca despăgubiri actualizate cu rata inflației BNR. De asemenea, Jercan a cerut și plata a câte 113.745,53 de lei, ca dobândă legală penalizatoare. În total, familia Falcă ar fi trebuit să primească încă aproximativ 426.735 de lei (în jur de 85.000 de euro) de la asigurător.

În dosarul nr. 35349/3/2020, JGV & Asociații a calculat și cerut sume și în numele altor persoane vătămate în urma accidentului de la Limpeziș. Deși, între timp, unele dintre părți își schimbaseră numele de familie, societatea de avocați le-a trecut tot cu numele vechi în al doilea dosar.

Tribunalul București, ca instanță de apel, a aprobat plata daunelor moratorii către familii (hotărârea nr. 6058/2023 din 13 noiembrie 2023). Asigurătorul a efectuat plata zece zile mai târziu după pronunțare, pe 23 noiembrie 2023. Potrivit unui document original, emis de SC Asigurarea Românească Asirom Vienna Insurance Group SA, document a cărui copie a intrat în posesia Libertatea, sumele cerute în numele familiei Falcă au intrat în contul JGV & Asociații. Și acolo au stat timp de cinci luni.

Documentul original, emis de SC Asigurarea Românească Asirom Vienna Insurance Group SA care arată că sumele cerute în numele familiei Falcă au intrat în contul JGV & Asociații

Notificări către JGV & Asociații

„Habar n-aveam de al doilea proces pe care l-au deschis în numele meu, fără ca eu să știu”, afirmă Violeta Falcă. O avocată din București a atenționat-o că Tribunalul a dispus plata unor sume pe numele ei. În aprilie anul acesta, mama din Lipia le-a trimis celor de la JGV & Asociații o notificare, în numele ei și al copiilor, prin care cerea plata în termen de o zi a sumelor încasate în numele lor, în al doilea dosar. „Nu mi-au răspuns nimic, dar au virat în cont o parte din bani. Au reținut 30 la sută din sumă”, relatează femeia.

Violeta le-a mai trimis o notificare celor de la JGV & Asociații, dar nu a primit nici răspuns, nici restul banilor în cont. „Nu am altă cale decât să mă judec cu ei. În afară de contractul și actul adițional din 2016, nu am semnat cu ei nimic. Dacă nu îmi spunea doamna avocată că am bani de primit, nu știam nici acum de procesul al doilea”.

Notificarea trimisă de Violeta celor de la JGV & Asociații

În total, în numele a trei familii nenorocite de accidentul din 2012, după soluționarea dosarului nr. 35349/3/2020, JGV & Asociații a încasat de la asigurător suma de aproximativ 200.000 de euro.

„Afirmația că demersurile nu erau cunoscute de clientă este falsă”

„Am obținut despăgubiri și dobânzi legale pentru clientul nostru. Sumele au fost virate integral beneficiarilor, iar onorariul de succes de 30% a fost reținut conform contractului de asistență juridică. Onorariul de succes se aplică tuturor sumelor obținute, inclusiv dobânzilor, datorită eforturilor distincte pentru fiecare sumă”, a explicat JGV & Asociații, într-un răspuns scris către ziar.

„Clienta a fost informată de aceste demersuri care s-au desfășurat pe parcursul mai multor ani, beneficiind de întreaga sumă obținută, mai puțin onorariul care ne este datorat conform contractului de asistență juridică. În concluzie, afirmația că demersurile pentru recuperarea dobânzii legale nu ar fi fost cunoscute de clientă este falsă”, se arată în documentul citat.

Avocații insistă că primul contract era suficient pentru deschiderea dosarului de daune moratorii și că, de vreme ce judecătorii nu au ridicat obiecții, n-au comis nici o neregulă:

„Mandatul pentru recuperarea dobânzii legale este acoperit de contractul general de asistență juridică încheiat cu clienta. Acest contract stabilește obligația noastră de a efectua toate demersurile necesare pentru obținerea compensațiilor, inclusiv a dobânzilor legale, care sunt un accesoriu al despăgubirilor și reprezintă o compensare suplimentară pentru prejudiciul cauzat. Mandatul nostru a fost verificat și confirmat de instanță, iar demersurile noastre s-au desfășurat conform legislației aplicabile. Este important de menționat că, fără aceste acțiuni, dreptul de a solicita aceste sume s-ar fi prescris, ceea ce ar fi dus la pierderea unor sume semnificative în beneficiul clientei”.

Peste 50 la sută din cazuri, continuate cu un al doilea proces

Ce nu explică JGV & Asociații este de ce banii au stat în conturile societății de avocatură timp de cinci luni, după ce au fost virați de asigurător.

Potrivit unor surse care au lucrat pentru JGV & Asociații, în peste 50 la sută dintre cazuri, societatea deschide și un al doilea proces, pentru plata unor dobânzi legale penalizatoare și a indexării despăgubirilor cu rata inflației.

„Chemările în judecată sunt semnate de Ionuț Jercan. E vorba de sume de zeci de mii de euro, sute de mii de euro pe dosar, despre care clienții nu știu și care sunt încasate de JGV & Asociații fără a avea mandat de la cei pe care susține că-i reprezintă în instanță. Foarte, foarte puțini dintre foștii clienți se mai uită pe portal sau ajung să afle, în alt mod, că există un al doilea dosar deschis în numele lor. După ce sunt notificați de păgubiți, cei de la JGV & Asociații plătesc sumele, dar rețin onorariul de succes. Încă și mai puțini dintre foștii clienți deschid acțiune în instanță, ca să-și recupereze și procentele reținute fără drept”, afirmă sursa Libertatea.

Violeta Falcă este decisă să obțină de la JGV & Asociații și cei 30 la sută din dobânzile încasate fără știrea ei: „Dacă era doar pentru mine, poate nu mă deranja atât. Dar e dreptul legal al copiilor mei și știu ce greu le-a fost fără tată, în toți anii ăștia”.

