Recomandările salvamontiștilor

Pârtiile sunt destinate practicanților de schi sau snowboard. Se interzice folosirea dispozitivelor de alunecare improvizate (saci de nailon, plastice), săniilor, dispozitivelor de alunecare chiar și omologate, dar care nu pot fi folosite pe pârtiile de schi (biciclete sau trotinete pentru zăpadă), precum și combinarea unor sporturi, cum este cazul speedfly-ului.

De asemenea, se recomandă purtarea unui echipament adecvat, care să protejeze de precipitații, vânt și care să ofere confort termic.

Echipamentul trebui dublat întotdeauna și de un echipament de protecție, din care să nu lipsească ochelarii, casca, mănușile de schi și nu în ultimul rând protecția pentru coloană. De asemenea, echipamentul trebuie reglat corespunzător. Un reglaj corect va face ca legăturile schiurilor să elibereze piciorul în cazul unei suprasarcini sau al unui șoc puternic, protejându-l.

„Totodată, servisați schiurile periodic și ascuțiți canturile ori de câte ori este necesar. Pârtiile sunt acoperite preponderent cu zăpadă artificială, care are o consistență deosebit de dură și care tocește foarte repede canturile, făcând schiurile mult mai greu de controlat și de oprit în condiții de siguranță.

Recomandări Klaus Iohannis i-a răspuns Elenei Lasconi, care i-a cerut să demisioneze pe 21 decembrie: „Cum să plec!?”

Nu vă supraestimați în alegerea gradului de dificultate a pârtiei.

Fiți responsabili în luarea unei astfel de decizii, deoarece în joc este siguranța proprie și a celor din jur” , spun salvamontiștii.

Schiul și snowboardul par sporturi ușor de învățat, stăpânirea noțiunilor de bază, legate de frânare și ocolire, poate necesita o perioadă lungă.

Alegerea pârtiilor de schi

Oamenii trebuie să aleagă pârtiile în funcție de pregătirea tehnică, dar și fizică. De asemenea, trebuie consultată harta domeniului schiabil, pentru a cunoaște pârtiile și a vedea care sunt pretabile.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 1

Salvamontiștii recomandă respectarea semnificației balizajelor de avertizare și interdicție și să nu intre pe pârtii închise, deoarece există un risc mare de accidentare din cauza stratului insuficient de zăpadă. Mai mult decât atât, oamenii trebuie să schieze cu o viteză în care să fie mereu în control, pentru a putea evita obstacole sau a putea opri în siguranță.

Recomandări Elena Lasconi îi cere președintelui Klaus Iohannis să plece de la Cotroceni pe 21 decembrie: „Dacă are un pic de onoare, îşi depune demisia”

Oamenii trebuie să evite oprirea în mijlocul pârtiei

„Urcați și staționați numai pe marginea pârtiei și numai în zonele cu vizibilitate, pentru ca și ceilalți schiori să vă poată repera și ocoli ușor.

Evitați să vă opriți in mijlocul pârtiei, sub ruperi de pantă, în curbe etc.

În zonele înguste ale pârtiei, schiați astfel încât să lăsați culoare, pentru ca și ceilalți practicanți să vă poată depăși în siguranță.

Dacă sunteți schiori începători, vă recomandăm să apelați întotdeauna la un instructor de schi autorizat. Astfel, veți fi permanent în siguranță, nu veți ajunge pe pârtii care să vă depășească nivelul și nu vă veți rătăci. În plus, veți învăța să schiați într-o manieră corectă, care ulterior va fi mult mai ușor de dezvoltat, iar progresul va fi unul exponențial mai rapid, decât dacă alegeți să învățați singuri”, spun salvamontiștii.

Reguli pentru începători

În situația în care oamenii aleg să învețe să schieze singuri, trebuie să rămână pe pârtiile de începători, BRADU și STADION și să nu urce pe pârtia Drumul Roșu decât în momentul în care sunt capabili să oprească în condiții de siguranță.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 1

Recomandări Primul partid care anunță că îl susține pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale din 2025: „Tot suportul necesar, fără a-i cere nimic în schimb”

„Nu urcați pe masiv aproape de ora închiderii instalațiilor de transport pe cablu. Coborârea unei pârtii ca Drumul Roșu este foarte solicitantă și poate dura mult mai mult decât anticipați. Astfel, riscați să fiți prinși de lăsarea întunericului.

Aducem la cunoștință faptul că pârtiile se închid la o jumătate de oră de la ultima cursă, care este de regulă la ora 16.00.

Dacă sunteți schiori avansați nu ieșiți niciodată de pe pârtiile amenajate, deoarece stratul de zăpadă poate ascunde multe pericole (bolovani, cioturi, șanțuri etc.). Spre deosebire de alte masive cu gol alpin, Masivul Postăvaru nu este pretabil schiatului în afara pârtiei. În plus, făcând acest lucru, vă puteți rătăci foarte ușor, mai ales dacă vorbim de condiții meteo care să includă ceața.

Nu schiați cu viteză mare pe pârtiile de începători sau pe cele destinate nivelurilor medii. Acest lucru poate favoriza producerea unor coliziuni, prin diferențele mari de viteză dintre dumneavoastră și cei care schiază mai lent.

Dacă sunteți implicați sau martorii unui accident, puteți alerta echipa salvamont la numărul unic de urgență 112 sau sunând direct la Dispeceratul Național Salvamont 0-SALVAMONT (0725826668)”, au recomandat salvamontiștii.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News