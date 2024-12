Decizia extinderii programului transportului public din Brașov îi aparține primarului George Scripcaru, care spune că 14 linii vor circula în noaptea de Revelion după ora 21:00.

Transportul public din Brașov, program prelungit în noaptea de Revelion

„În fiecare an, mii de oameni din Brașov și turiști vin în Piața Sfatului pentru a număra împreună secundele rămase până în noul an. Pentru a veni în sprijinul lor, am solicitat RAT-ului să își prelungească programul, astfel încât cei care doresc să participe la acest eveniment să poată ajunge în piață și să se poată și întoarce acasă fără să fie nevoiți să vină cu mașina sau cu taxiul”, a explicat edilul din Brașov, George Scripcaru.

Un număr de 13 rute din orașul Brașov vor funcționa între orele 21:00 și 1:30 în noaptea de 31 decembrie-1 ianuarie.

Aceste linii de transport sunt: 1, 2, 2B, 4, 5, 6, 16, 17, 28, 31, 34, 36 și 41.

Linia 20 din Brașov va funcționa toată noaptea

Linia 20, care face legătura din Brașov cu Poiana Brașov, va avea un program special.

Aceasta va funcționa non-stop până la ora 6:00 dimineața, facilitând deplasarea între Livada Poștei și Poiana Brașov.

„În felul acesta scapă și de grija parcării și pot bea alături de cei dragi un pahar de șampanie în noaptea noului an”, a spus primarul din Brașov, George Scripcaru.

Pe 1 ianuarie 2025, transportul public din Brașov va reveni la programul normal de sărbătoare, începând cu ora 7:00.

