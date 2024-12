Brigitte Pastramă a reacționat ferm după apariția unor speculații conform cărora ar petrece Revelionul în aceeași locație cu fostul său soț Ilie Năstase. Vedeta, care a divorțat de marele tenismen în 2018, a dorit să pună capăt acestor zvonuri, precizând că planurile sale de Anul Nou sunt alături de actualul ei soț, Florin Pastramă, și nu implică nicio întâlnire cu Ilie Năstase.

„Eu sunt în altă parte, nu la Împăratul Romanilor. Așa cum Bucureștiul e mare, și amândoi stăm în București, la fel este și Poiana Brașov. Sunt multe locații de Revelion și acolo. Nu am citit articolul, că ți-am răspuns, dar nu înțeleg ce treabă mai am eu în familia Năstase.

Nu are cum să facă Ilie unde am ales să fac eu. Eu am ales un alt hotel, fac cu familia, la Alpin (n.r. – Hotel Alpin Resort). Mi-am luat bilet de Revelion din vară. E o confuzie! Mergem cu fratele lui Florin și soția”, a explicat Brigitte Pastramă pentru FANATIK.

Cât a plătit Brigitte Pastramă pentru un sejur în Poiana Brașov

Bruneta a oferit și câteva detalii despre vacanța de lux pe care o vor petrece în Poiană, alături de familie. Sejurul de 7 zile i-a costat pe cei doi soți suma de 3.000 de euro.

„Am dat deocamdată 3.000 de euro pe sejur. L-am luat printr-o agenție din Anglia, eu fiind în Dubai. Avem inclus o săptămână de cazare în Poiană și masa de Revelion.

Se poate vedea din postările mele că am alte pasiuni față de Ilie. Eu și Florin schiem, am urcat la cota 2.000. În fiecare zi am fost la alt restaurant: Șura, Vânătorul, Coliba Haiducilor. Ne distrăm în locația noastră preferată, Nuba Chalet. Petrecem seara la cel mai frumos spa, la Ana Sportul, unde și stăm, în fiecare an când venim la munte”, a detaliat Brigitte Pastramă.

„În Dubai sunt necesari mai puțini bani decât în România”

Vedeta s-a mutat în Dubai acolo, unde a început o viață nouă. Brigitte Pastramă a făcut acest pas pentru ca fiica ei să se desprindă de anturajul din România, care îi strica viitorul. În prezent, fosta soție a lui Ilie Năstase este designer de interior în Emiratele Arabe Unite.

„Eu sunt designer de interior acum și îmi fac masterul în design. Pot spune că în Dubai sunt necesari mai puțini bani decât în România. Școala are același preț pe care l-am plătit în țară, respectiv 14.000 de euro an. Cazare nu plătim, deoarece deținem o casă în Dubai, într-un cartier rezidențial cunoscut aici. Plus că, nu suntem o familie căreia să îi placă să cheltuie foarte mult.

Nu avem cheltuieli fixe. Aici cazarea și transportul sunt scumpe, dar noi am rezolvat aceste aspecte. Mi-am adus mașina pe care o aveam în România. Este cea pe care am primit o cadou de la soțul meu, când ne-am împăcat în urmă cu doi ani. Iar mâncarea și utilitățile sunt foarte ieftine. Hainele sunt cam la același preț și în România, și în Dubai. Doar că, aici găsești mai multe branduri”, a spus Brigitte Pastramă.

