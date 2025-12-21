Potrivit acestuia, lămâile cu diametrul sub 45 de milimetri și portocalele sub 60 de milimetri sunt considerate, conform normelor europene, neconforme pentru consumul uman și încadrate drept furaj animalier în „orice țară civilizată”.

„Suntem bătaia de joc a importatorilor de citrice, dar și a achizitorilor din marketuri! Lǎmâile (sub 45 mm diametru) și portocalele (sub 60 mm diametru), considerate furaj animalier atunci când sunt subcalibrate sau neconforme pentru consum uman în orice țară civilizată după normele europene”, a scris Paul Anghel pe Facebook.

Șeful ANPC explică faptul că destinația acestor fructe subcalibrate ar trebui să fie strict limitată.

„Destinație acestora poate fi DOAR:

-Furaj direct (mai ales pentru bovine, porcine)

-Procesare (suc, piure, alcool)

-Compostare, dacă nu sunt potrivite pentru hrană”, a mai precizat Paul Anghel.

Oficialul ANPC susține că, în ciuda acestor standarde clare, astfel de produse ajung frecvent pe rafturile marilor magazine din România și sunt prezentate consumatorilor drept fructe de „CALITATEA I”.

„În multe hiper/supermarketuri, acestea sunt oferite consumatorilor și prezentate ca fiind toate CALITATEA I. Cum ajung la raft? E un drum lung, dar interesant!”, a concluzionat Paul Anghel.

