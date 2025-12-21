Ce sunt solstiţiile şi echinocţiile

În Bucureşti, durata zilei va fi de doar 8 ore şi 50 de minute, în timp ce noaptea va atinge valoarea maximă de 15 ore şi 10 minute. Acest fenomen este rezultatul mişcării Pământului în jurul Soarelui şi înclinării axei planetei noastre.

Solstiţiile şi echinocţiile sunt consecinţe ale mişcării Pământului în jurul Soarelui şi înclinării axei terestre. Axa de rotaţie a Pământului este înclinată cu 23,4 grade faţă de orbita sa, ceea ce determină anotimpurile.

În perioada martie-septembrie, emisfera nordică este înclinată mai mult spre Soare, rezultând primăvara şi vara. Din septembrie până în martie, situaţia se inversează, aducând toamna şi iarna. În emisfera sudică, anotimpurile sunt opuse.

Cum se produce solstiţiul de iarnă

La solstiţiul de iarnă, Polul Nord al Pământului este îndreptat în direcţia opusă Soarelui, ceea ce explică temperaturile scăzute din emisfera nordică. În acelaşi timp, în emisfera sudică începe vara.

În 2025, solstiţiul de iarnă va avea loc în România pe 21 decembrie, la ora 17.03, conform astro-urseanu.ro. Din acest moment, durata zilelor va creşte continuu până la 21 iunie.

La data solstiţiului de iarnă, Soarele răsare şi apune cu 23° 27 la sud de punctele cardinale est şi vest. La amiază, ţinând cont de latitudinea medie a României de 45°, Soarele se ridică la doar 21° faţă de orizont.

Originea cuvântului „solstiţiu”

Termenul „solstiţiu” provine din latinescul „sol” (soare) şi „sistere” (a sta pe loc). Acest nume reflectă faptul că, pentru câteva zile înainte şi după solstiţiu, traiectoria aparentă a Soarelui pe cer pare să rămână neschimbată.

Fenomenul solstiţiului nu este unic pentru Pământ. Orice planetă cu o axă de rotaţie înclinată experimentează solstiţii şi echinocţii. Cu toate acestea, efectele climatice variază în funcţie de înclinarea axială şi de orbita fiecărei planete.

Venus, de exemplu, are o înclinare axială de doar trei grade, rezultând diferenţe sezoniere minime. Marte, cu o orbită mai puţin circulară, prezintă variaţii mai mari ale temperaturii sezoniere.

Semnificaţia culturală a solstiţiului

De-a lungul istoriei, diverse culturi au dezvoltat modalităţi unice de a sărbători solstiţiul. News.ro menţionează câteva exemple notabile:

Stonehenge: Acest monument antic din Anglia are o aliniere specială cu solstiţiul de vară, Piatra Călcâiului aliniindu-se cu soarele care răsare.

Piramidele din Giza: Aceste structuri par să fie aliniate cu soarele la solstiţiul de vară, când sunt privite dinspre Sfinx.

Sărbători tradiţionale:

  • Scandinavia: Solstiţiul de vară este marcat prin dansuri, băuturi şi romantism.
  • Slavii: Sărbătoarea Ivan Kupala include dansuri în jurul focurilor şi purtarea de coroniţe de flori.
  • Alaska: În Fairbanks se organizează un meci de baseball nocturn pentru a sărbători zilele lungi de vară.

Solstiţiul de iarnă în alte culturi:

  • Imperiul Incaș: Inti Raymi, un festival dedicat zeului soare Inti, este încă sărbătorit în Anzi.
  • Roma Antică: Saturnalia, un festival de şapte zile, implica oferirea de cadouri şi decorarea caselor.
  • Iran: Yalda, o sărbătoare care onorează naşterea zeiţei luminii, Mithra.

Solstiţiul de iarnă marchează intrarea în zodia Capricornului. Această perioadă este asociată cu seriozitate, odihnă şi stabilirea de planuri pentru noul an.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Superliga: FCSB-Rapid 2-1, după un derby superb și o fază controversată în final

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mihaela Rădulescu a făcu un gest enorm la înmormântarea mamei sale, iar apoi și-a anunțat și marea decizie, după atât de multă suferință. Absolut toți cei prezenți au rămas fără grai când au văzut ce face vedeta în asemenea momente
Viva.ro
Mihaela Rădulescu a făcu un gest enorm la înmormântarea mamei sale, iar apoi și-a anunțat și marea decizie, după atât de multă suferință. Absolut toți cei prezenți au rămas fără grai când au văzut ce face vedeta în asemenea momente
Ieri, imediat după ce s-a terminat slujba de înmormântare a mamei ei, Mihaela Rădulescu s-a dus către ziariștii prezenți la cimitirul din Snagov și le-a transmis un mesaj neașteptat. Vizibil îndurerată, după ce și-a pierdut și mama, și iubitul, în ultimele 6 luni, cuvintele ei i-au emoționat până la lacrimi pe jurnaliști
Unica.ro
Ieri, imediat după ce s-a terminat slujba de înmormântare a mamei ei, Mihaela Rădulescu s-a dus către ziariștii prezenți la cimitirul din Snagov și le-a transmis un mesaj neașteptat. Vizibil îndurerată, după ce și-a pierdut și mama, și iubitul, în ultimele 6 luni, cuvintele ei i-au emoționat până la lacrimi pe jurnaliști
Imagini rare cu cei doi băieți pe care Ileana Lazariuc îi are cu Alexandru Ion Țiriac. Cum arată acum Alexandru și Noah. Foto
Elle.ro
Imagini rare cu cei doi băieți pe care Ileana Lazariuc îi are cu Alexandru Ion Țiriac. Cum arată acum Alexandru și Noah. Foto
gsp
Gigi Becali a intrat nervos în direct, după FCSB - Rapid: „Cum să faci așa ceva? Dacă dădeau gol și mă nenoroceau?”
GSP.RO
Gigi Becali a intrat nervos în direct, după FCSB - Rapid: „Cum să faci așa ceva? Dacă dădeau gol și mă nenoroceau?”
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
GSP.RO
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
Parteneri
“Bărbatul meu și mama mea, amândoi plecați”. Mihaela Răsulescu a rupt tăcerea la câteva ore de la moartea mamei și ne-a rupt inimile. Finalul mesajului e greu de citit
Libertateapentrufemei.ro
“Bărbatul meu și mama mea, amândoi plecați”. Mihaela Răsulescu a rupt tăcerea la câteva ore de la moartea mamei și ne-a rupt inimile. Finalul mesajului e greu de citit
Mihaela Rădulescu, devastată la înmormântarea mamei. Cum a apărut vedeta și cine e bărbatul care i-a fost alături. Elegantă, demnă, cu ochii roșii de plâns, Mihaela și-a condus mama pe ultimul drum
Avantaje.ro
Mihaela Rădulescu, devastată la înmormântarea mamei. Cum a apărut vedeta și cine e bărbatul care i-a fost alături. Elegantă, demnă, cu ochii roșii de plâns, Mihaela și-a condus mama pe ultimul drum
Gina Pistol a dat jos 8 kilograme înainte de MasterChef, iar metoda ei a stârnit multe discuții: o cură de două săptămâni bazată pe „laptele minune”, combinată cu sport. „Mi s-a schimbat metabolismul”
Tvmania.ro
Gina Pistol a dat jos 8 kilograme înainte de MasterChef, iar metoda ei a stârnit multe discuții: o cură de două săptămâni bazată pe „laptele minune”, combinată cu sport. „Mi s-a schimbat metabolismul”

Alte știri

Florina Cristiana Matei, expertă în controlul serviciilor secrete: „Implicarea SRI în combaterea corupției în absența unui cadru legal poate constitui un catalizator pentru politizare” 
Exclusiv Interviu
Știri România 13:00
Florina Cristiana Matei, expertă în controlul serviciilor secrete: „Implicarea SRI în combaterea corupției în absența unui cadru legal poate constitui un catalizator pentru politizare” 
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori de Crăciun în mai multe zone, inclusiv în București: „Începând din seara de Ajun”
Știri România 12:30
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori de Crăciun în mai multe zone, inclusiv în București: „Începând din seara de Ajun”
Parteneri
De ce nu a construit România autostrăzi în anii ’90. Planul celor peste o mie de kilometri în primul deceniu după Ceaușescu
Adevarul.ro
De ce nu a construit România autostrăzi în anii ’90. Planul celor peste o mie de kilometri în primul deceniu după Ceaușescu
L-a dat pe spate pe Gigi Becali: „E de pe altă planetă”. Secretele derby-ului FCSB – Rapid și cum a fost blocat Dobre
Fanatik.ro
L-a dat pe spate pe Gigi Becali: „E de pe altă planetă”. Secretele derby-ului FCSB – Rapid și cum a fost blocat Dobre
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
După ce a dus-o pe Dinamo la un pas de primul loc, Epassy merge să apere poarta Camerunului la Cupa Africii
După ce a dus-o pe Dinamo la un pas de primul loc, Epassy merge să apere poarta Camerunului la Cupa Africii
Un portar pe nume Otto
Un portar pe nume Otto
Parteneri
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Elle.ro
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Un nou caz de lepră în Europa. Specialiștii în sănătate transmit un mesaj important. Toată lumea trebuie să știe asta!
Unica.ro
Un nou caz de lepră în Europa. Specialiștii în sănătate transmit un mesaj important. Toată lumea trebuie să știe asta!
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții
Viva.ro
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții

Monden

Cum a reușit Andreea Marin să slăbească 5 kilograme într-o lună: „Nu mai țin nicio dietă”. Reacția Nicoletei Luciu când a văzut-o: „Șocant”
Stiri Mondene 13:41
Cum a reușit Andreea Marin să slăbească 5 kilograme într-o lună: „Nu mai țin nicio dietă”. Reacția Nicoletei Luciu când a văzut-o: „Șocant”
Cât a ajuns să plătească Saveta Bogdan la curent, după ce a folosit un radiator electric pentru a se încălzi în casa din Capitală. „În acest moment nu am bani”
Stiri Mondene 13:00
Cât a ajuns să plătească Saveta Bogdan la curent, după ce a folosit un radiator electric pentru a se încălzi în casa din Capitală. „În acest moment nu am bani”
Parteneri
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
TVMania.ro
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Bianca a transformat tradiţia în afacere. Produsele sale sunt căutate în toată ţara, de Crăciun
ObservatorNews.ro
Bianca a transformat tradiţia în afacere. Produsele sale sunt căutate în toată ţara, de Crăciun
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Libertateapentrufemei.ro
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Parteneri
Georgina Rodriguez nu s-a putut abține în momentul în care Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie: „După 10 ani de așteptare...”
GSP.ro
Georgina Rodriguez nu s-a putut abține în momentul în care Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie: „După 10 ani de așteptare...”
Fostul fotbalist de la FCSB a povestit cum a încasat peste 40.000 de euro din TikTok: „După divorț”
GSP.ro
Fostul fotbalist de la FCSB a povestit cum a încasat peste 40.000 de euro din TikTok: „După divorț”
Parteneri
Prognoza ANM: Vreme schimbătoare de Crăciun și Anul Nou: încălzire temporară, urmată de răcire accentuată și ninsori
Mediafax.ro
Prognoza ANM: Vreme schimbătoare de Crăciun și Anul Nou: încălzire temporară, urmată de răcire accentuată și ninsori
Putin, decizie halucinantă în privința României! S-a declanșat ALERTA NATO
StirileKanalD.ro
Putin, decizie halucinantă în privința României! S-a declanșat ALERTA NATO
Mihaela Rădulescu, primele declarații exclusive, în ziua în care și-a înmormântat mama! Copleșită de durere, și-a găsit puterea să vorbească: „Din suflet…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Mihaela Rădulescu, primele declarații exclusive, în ziua în care și-a înmormântat mama! Copleșită de durere, și-a găsit puterea să vorbească: „Din suflet…” | EXCLUSIV
Promo
Pârtii de schi de vis
Advertorial
Pârtii de schi de vis
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Mihaela Rădulescu, lecție de putere și eleganță în ziua în care își înmormântează mama. Gestul făcut la capelă a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Mihaela Rădulescu, lecție de putere și eleganță în ziua în care își înmormântează mama. Gestul făcut la capelă a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
Redactia.ro
Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
EXCLUSIV Denise Rifai, pregătită pentru viața în doi! Vedeta Kanal D ne-a dezvăluit planurile sale pentru 2026: „A venit momentul”
KanalD.ro
EXCLUSIV Denise Rifai, pregătită pentru viața în doi! Vedeta Kanal D ne-a dezvăluit planurile sale pentru 2026: „A venit momentul”

Politic

Nicușor Dan, la întâlnire cu magistrații, pentru prima dată de la pornirea scandalului după documentarul Recorder: „Lucrurile au stat așa în perioada justiției bolșevice”
Politică 13:25
Nicușor Dan, la întâlnire cu magistrații, pentru prima dată de la pornirea scandalului după documentarul Recorder: „Lucrurile au stat așa în perioada justiției bolșevice”
Cu cine ar vota acum românii la parlamentare - sondaj CURS. PSD e pe locul doi, la diferență de 10% de partidul de pe primul loc
Politică 11:28
Cu cine ar vota acum românii la parlamentare – sondaj CURS. PSD e pe locul doi, la diferență de 10% de partidul de pe primul loc
Parteneri
EXCLUSIV | Un complet de la Înalta Curte a deschis calea spre rejudecarea sentinței de 5 ani de pușcărie pentru Rareș Berihoi, șoferul care a rupt în două un pieton pe zebră cu aproape 150 km/h
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | Un complet de la Înalta Curte a deschis calea spre rejudecarea sentinței de 5 ani de pușcărie pentru Rareș Berihoi, șoferul care a rupt în două un pieton pe zebră cu aproape 150 km/h
A venit de nicăieri anunțul despre transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Gigi Becali: „Mi-a zis, e clar!”
Fanatik.ro
A venit de nicăieri anunțul despre transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Gigi Becali: „Mi-a zis, e clar!”
Scandal la Élysée. Un angajat al palatului a furat furculițe din argint și pahare de lux și le-a vândut online
Spotmedia.ro
Scandal la Élysée. Un angajat al palatului a furat furculițe din argint și pahare de lux și le-a vândut online