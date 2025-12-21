Condiții improprii de preparare a alimentelor, descoperite la restaurantul din Constanța

Controlul efectuat de CJPC Constanța a scos la iveală o serie de probleme serioase în funcționarea restaurantului NAMO. Conform sursei citate, blocul alimentar al unității nu respecta fluxul tehnologic corespunzător, punând în pericol siguranța preparării alimentelor.

Inspectorii au constatat utilizarea unor ustensile și echipamente necorespunzătoare. Printre acestea se numărau tigăi cu arsură acumulată și uzură avansată, ustensile neprofesionale și cuțite cu nituri. De asemenea, s-a observat prezența unor coșuri de gunoi fără capac și fără sistem de acționare la picior, ceea ce reprezintă un risc suplimentar de contaminare.

În spațiul de producție, comisarii au identificat produse cu data-limită de consum depășită, încălcând astfel normele de siguranță alimentară. Această practică poate pune în pericol sănătatea consumatorilor.

Igienă precară și infestare cu dăunători

Una dintre cele mai grave descoperiri a fost starea de igienă precară a spațiilor adiacente. Inspectorii au găsit pânze de păianjen, gândaci morți pe paviment și chiar un șoarece mort.

Aceste condiții indică o neglijență severă în menținerea curățeniei și controlul dăunătorilor.

Probleme de depozitare și manipulare a alimentelor

În ceea ce privește depozitarea alimentelor, au fost constatate mai multe nereguli. Două lăzi frigorifice erau neigienizate și prezentau acumulări de gheață. Mai grav, regulile de separare a materiilor prime nu erau respectate. S-au găsit situații în care peștele era depozitat lângă carne, iar chiflele lângă carne și legume, creând riscuri de contaminare încrucișată.

Inspectorii au observat și modificări nejustificate ale stării termice a produselor, trecându-le din stare refrigerată în stare congelată, contrar recomandărilor producătorilor. Această practică poate afecta calitatea și siguranța alimentelor.

Informare incorectă a consumatorilor

Pe lângă problemele de igienă și siguranță alimentară, restaurantul NAMO a fost găsit în neregulă și în ceea ce privește informarea consumatorilor. Lista de meniu nu conținea informații corecte și complete, așa cum cer Ordinul ANPC nr. 201/2022 și Regulamentul (UE) nr. 1169/2011.

Aceste omisiuni pot induce în eroare clienții cu privire la compoziția și potențialii alergeni din preparate.

Restaurantul nu avea autorizație de securitate la incendiu

Un aspect îngrijorător suplimentar a fost că operatorul economic nu deținea autorizație de securitate la incendiu emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU). Această lipsă pune sub semnul întrebării capacitatea restaurantului de a gestiona situații de urgență.

În urma acestor constatări, CJPC Constanța a luat o serie de măsuri ferme:

Oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea tuturor deficiențelor constatate. Oprirea definitivă de la comercializare și scoaterea din consum a aproximativ 50 de kilograme de produse alimentare, în valoare de 1.800 de lei. Aplicarea unei sancțiuni contravenționale în valoare totală de 22.500 de lei, din care 20.000 de lei reprezintă amenda propriu-zisă, iar 2.500 de lei sunt sume de încasat.

CJPC Constanța subliniază că situația descoperită la restaurantul NAMO nu este un caz izolat de neglijență minoră, ci reprezintă un risc real pentru sănătatea publică. Reluarea activității va fi permisă doar după ce toate deficiențele vor fi remediate și se va demonstra respectarea strictă a normelor legale în vigoare.

