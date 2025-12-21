Cristina Spătar trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa de mamă și vorbește deschis, cu emoție și mândrie, despre copiii ei, Aida și Albert. Artista recunoaște că adolescența celor doi vine cu schimbări firești, dar și cu momente speciale, mai ales acum, când fiul ei, în vârstă de 16 ani, trăiește primele emoții ale unei relații.

Cântăreața a vorbit recent despre iubita lui Albert, mărturisind că o privește cu ochi buni și că este bucuroasă de influența pozitivă pe care aceasta o are asupra fiului său. Cristina Spătar spune că îl susține pe Albert în alegerile lui și că a observat cât de mult l-au ajutat experiențele petrecute alături de familia fetei să devină mai responsabil și mai matur. Mai mult, relația dintre cele două familii este una apropiată, iar „testele” prin care a trecut tânărul au fost mai degrabă lecții de viață care l-au ajutat să crească.

„Eu l-am întrebat pe Albert dacă își dorește să facă Revelionul cu iubita și părinții ei, pentru că îi cunosc pe părinții ei, ne-am vizitat. Vin la mine, noi mergem la ei. L-am întrebat dacă vrea să facă cu Sofi, așa o cheamă. Și mi-a spus: Da, mami, am să fac acolo. Pentru că și în vară l-au luat părinții ei, au o proprietate undeva la țară și l-au pus acolo să taie lemne, să facă tot felul de activități. Se maturizează, da. Mă simt foarte fericită că are așa o fată cuminte și este o elevă de nota 10. Ceea ce pentru noi este un avantaj, pentru că îl inspiră, este un exemplu pentru el”, a spus Cristina Spătar, potrivit Spynews.ro.

Cristina Spătar petrece Crăciunul în Italia

Artista nu ascunde că este o mamă mândră și atentă, iar relația pe care o are cu copiii săi este una foarte apropiată. Atât Aida, cât și Albert se înțeleg bine cu actualul soț al Cristinei Spătar, iar vacanțele petrecute împreună sunt dovada unei familii unite. Sărbătorile de iarnă îi vor găsi pe toți în Italia, alături de sora artistei și de nepoate, într-un cadru de familie restrâns, dar plin de căldură.

„De sărbători voi pleca în Italia la sora mea, cu familia, cu soțul, cu toți cei trei copii ai noștri. Voi face sărbătorile cu sora mea și cu fetițele ei. După ce ne întoarcem, de Revelion vom petrece la o cabană, la munte, undeva în județul Bacău, Valea Oituzului, dacă vă spune ceva. E o zonă foarte frumoasă, unde obiceiurile s-au păstrat”, a declarat Cristina Spătar.

Albert va face Revelionul alături de iubita lui

După întoarcerea în țară, Cristina Spătar plănuiește să petreacă Revelionul la munte, într-o zonă pitorească din județul Bacău. Între timp, copiii se bucură de vacanță și se pregătesc pentru perioada aglomerată care urmează. Albert este tot mai independent, are propriile planuri de Revelion, este implicat serios în școală și a început deja cursurile la școala de șoferi, semn că face pași siguri spre maturitate.

„Copiii au intrat în vacanță și se pregătesc de călătoriile noastre. Albert are o prietenă, de Revelion va fi cu ea și cu părinții fetei. Are 16 ani și jumătate, a început să facă și școala de șoferi, Albert. Aida e cuminte, amândoi fac pregătire, meditații. Nu e ușor. La capitolul vestimentație, întotdeauna mă mai inspir de la fiica mea”, a mai spus artista.

