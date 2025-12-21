Termenul oficial: septembrie 2026, dar șantierul are zone foarte grele

Constructorii au ca termen septembrie 2026 pentru finalizarea segmentului dintre Holdea și Margina, de 9,5 kilometri. La proiect se adaugă și o porțiune de aproximativ 4 kilometri, numită Secțiunea D, în zona Margina.

Lucrările pe tronsonul dintre județele Hunedoara și Timiș au început la începutul anului 2024. Pentru partea considerată cea mai dificilă, de circa 4,5 kilometri, lucrările au pornit în toamna lui 2024.

De ce i se spune „autostrada cu tuneluri”: două tuneluri și pasaje lungi

Porțiunea grea include două tuneluri, cu patru galerii care însumează aproximativ 4,6 kilometri, plus trei pasaje. Unul dintre pasaje trece de un kilometru, ceea ce ridică și mai mult nivelul de dificultate al lucrărilor.

La Tunelul Mic (T1), cele două galerii au fost străpunse, iar acum se lucrează la partea structurală. Tunelul are 368 de metri pe o cale și 415 metri pe cealaltă.

La Tunelul Mare (T2), lucrările merg mai departe în subteran. Galeriile au 1.825 de metri pe o cale și 1.985 de metri pe cealaltă, iar excavația continuă, cu mai multe fronturi deschise pe segmente.

DRDP Timișoara anunță că se lucrează fără pauză

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara a transmis că se lucrează în toate galeriile, inclusiv la operațiuni tehnice precum hidroizolație, armare și betonări, iar la al doilea tunel, excavația continuă în zonele de intrare, cu lucrări de susținere și evacuare a pământului din subteran.

„Activitatea este susținută în toate galeriile celor două tuneluri de pe traseu”, a informat DRDP Timișoara.

Pe șantier sunt mobilizați câteva sute de muncitori, iar în unele perioade, numărul lor a trecut de 750, pe 11 fronturi de lucru, potrivit informațiilor transmise în material. Constructorii au anunțat că se lucrează inclusiv pe 31 decembrie, dar și pe 2 și 3 ianuarie, urmând ca programul normal să fie reluat din 8 ianuarie 2026.

Tronsonul este finanțat cu fonduri europene prin PNRR, trebuie finalizat până în toamna anului viitor și valoarea contractului se ridică la 1,8 miliarde de lei (370 de milioane de euro) fără TVA.

Când segmentul Margina-Holdea va fi gata, șoferii ar putea circula exclusiv pe autostradă de la granița de vest până în centrul țării, pe traseul A1 Nădlac-Arad-Timișoara-Lugoj-Deva-Sebeș-Sibiu-Boița, adică aproximativ 360 de kilometri.

