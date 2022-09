Fiecare zi scursă pentru Mihail-Andrei Reaboi, din Raionul Orhei, sat Ivancea, Republica Moldova, înseamnă un chin inimaginabil pe care băiatul îl trăiește privindu-și copilăria dintr-un scaun cu rotile, cu trupul prins în echipamente medicale. Bolnav de amiotrofie spinală de tip 2 – o maladie care îi „topește” musculatura, mai ales pe cea a picioarelor -, Mihăiță visează la ziua în care va putea merge din nou. Însă, pentru a putea ieși din acest coșmar în care este captiv de aproape patru ani, copilul care peste numai câteva zile va împlini cinci ani are nevoie de un tratament genetic ce poate fi adus din SUA. Doza unică salvatoare costă nu mai puțin de 2.400.000 de dolari, bani pe care părinții lui Mihăiță nu îi pot strânge fără ajutor.

Toate încercările disperate de a-l salva pe Mihăiță din ghearele cumplitei boli care i s-a cuibărit în trup pe când avea ceva mai mult de un an s-au dovedit a fi, din nefericire, doar mici bariere care au reușit doar să încetinească evoluția bolii. În anumite perioade, chiar să țină maladia pe loc. Sutele, poate miile de ore în care copilul a făcut – fie acasă, cu părinții, fie la clinici, asistat de specialiști – gimnastică medicală, terapii kineto, vojta, vibro, acvatice, dar și exerciții cu verticalizatorul au ținut aprinsă flacăra speranței că, într-o zi, băiatul va putea păși din nou pe propriile picioare fără să se ajute de echipamente medicale.

Acest program extrem de dur de gimnastică medicală pe care copilul îl urmează de aproape patru ani este dublat de administrarea unui sirop special pe care Mihăiță îl pimește de la medicii de la Centrul de Recuperare pentru Copii „Dr. Nicolae Robănescu”, din Capitală. Însă, chiar și așa, starea de sănătate a băiețelului a avut o evoluție neașteptată, care a dus la afectarea rapidă și dramatică a coloanei vertebrale, care s-a curbat foarte tare. Semn că organismul poate ceda și că timpul nu îi este aliat copilașului.

„Nu ne așteptam la o asemenea evoluție a bolii, mai ales că urmăm cu strictețe toate indicațiile specialiștilor, fie medici, fie terapeuți. Mușchii spatelui au început să cedeze, iar coloana vertebrală s-a strâmbat și mai tare. Scolioza s-a agravat rapid și s-a format un «S» înspre dreapta, mult mai vizibil… Din această cauză, copilașul nostru are dureri mari de spate și de picioare… E semn că nu prea mai avem timp…

Am fost nevoiți să mergem în Italia, la o clinică din Bologna, să comandăm noi echipamente medicale adaptate situației în care se află acum: corset pentru coloană, un cărucior special, orteze pentru picioare și un aparat care îl ajută la mers, adaptat pentru el. Toate ne-au costat peste 8.000 de euro, plus vreo 2.000 de euro transportul și cazarea în Italia. Peste 10.000 de euro de care am făcut rost cu mare greutate, cum numai noi știm. Un efort financiar pe care trebuia să-l facem pentru a mai ușura suferința copilașului nostru care luptă ca un erou…”, ne-a spus Natalia Reaboi (43 de ani), mama lui Mihăiță.