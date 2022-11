Mănăstirea, veche de 1.000 de ani, face parte din patrimoniul cultural al Ucrainei şi în prezent este sediul principal al Bisericii Ortodoxe Ucrainene afiliate Patriarhiei Moscovei.

Într-un comunicat, SBU a precizat că perchezițiile au avut ca scop prevenirea utilizării mănăstirii drept „centru al lumii rusești” și au fost efectuate pentru a verifica suspiciunile „cu privire la utilizarea spațiilor pentru adăpostirea grupurilor de sabotaj și recunoaștere, de cetățeni străini, și ca depozit de arme”.

Pe rețelele sociale, au apărut imagini în care sunt surprinși mai mulți militari lângă Lavra.

The Security Service of Ukraine conducts a search in Kyiv-Pechersk Lavra



The territory of the monastery has been cordoned off, the special services are checking the premises of the lavra.



Earlier, the SSU opened a criminal case on „justifying the military aggression of Russia”. pic.twitter.com/L62OfMAz8Z