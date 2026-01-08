Rusia continuă să vizeze infrastructura energetică ucraineană, intensificând atacurile pe timp de iarnă. Potrivit autorităților de la Kiev, această strategie are scopul de a epuiza populația civilă.

„Lucrările de reparații continuă în regiunea Dnipropetrovsk pentru a restabili alimentarea cu căldură și apă pentru peste un milion de abonați”, a transmis Kuleba pe rețelele de socializare.

În regiunea Zaporizhzhia, atacurile rusești au provocat întreruperi majore ale alimentării cu energie electrică. Conform operatorului rețelei de stat Ukrenergo, mii de oameni au rămas fără electricitate și încălzire. Deși alimentarea a fost restabilită pentru „instalațiile cheie”, majoritatea locuitorilor nu au acces la curent electric, a declarat Ivan Fedorov, guvernatorul regiunii.

Forțele aeriene ucrainene au raportat că Rusia a lansat 97 de drone, dintre care 70 au fost doborâte de sistemul de apărare aeriană. Totuși, 27 de drone au reușit să lovească diverse locații. Infrastructura energetică critică din Dnipropetrovsk a fost grav avariată, a informat Vladyslav Gaivanenko, șeful militar al regiunii.

„Situația este dificilă. Cu toate acestea, de îndată ce situația de securitate o va permite, lucrătorii din sectorul energetic vor începe lucrările de restaurare”, a comunicat Gaivanenko pe Telegram.

Ucraina și-a intensificat atacurile asupra depozitelor și rafinăriilor de petrol din Rusia, în încercarea de a perturba exporturile energetice ale Moscovei și de a provoca o penurie de combustibil.

