Înregistrarea arată oameni care se distrează pe acoperișul unei clădiri, probabil în Beirut, capitala Libanului, în timp ce observă un atac cu rachete.

Înregistrarea, despre care se crede că prezintă o petrecere de nuntă din capitala Beirut, surprinde un moment suprarealist. Muzica din fundal contrastează puternic cu imaginile atacului aerian.

Agenția France Presse a publicat filmarea pe canalul său de YouTube, indicând că ar putea prezenta invitați la o nuntă, pe acoperișul unui bar din Beirut, cunoscut pentru astfel de evenimente.

În imagini se poate observa un bărbat cântând la saxofon și oameni în ținute de petrecere, făcând fotografii cu telefoanele.

Rooftop party continues in Lebanon as Iranian missiles flyover towards Israel.



Nothing can stop the Lebanese people from vibing 😂



I love Lebanon 🇱🇧❤️ pic.twitter.com/aQY480pRCJ