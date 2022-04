Defrișările extinse din vestul Ecuadorului, de la sfârșitul secolului al XX-lea, au dus la presupusa dispariție a unui număr de specii de plante, inclusiv Gasteranthus extinctus – motivul pentru care oamenii de știință i-au dat acest nume.

Rapoartele arătau că mai mult de 97% din pădurile din jumătatea de vest a Ecuadorului au fost distruse sau convertite în terenuri agricole, inclusiv cea mai mare parte a Centinela Ridge.

Totuși, cercetătorii au început să cerceteze din nou zona, vara trecută, începând prin a studia imagini din satelit, pentru a identifica pădurea tropicală primară intactă.

Gasteranthus extinctus a fost găsită de biologi la poalele munților Anzi și în rămășițele de pădure din regiunea Centinela din Ecuador, la aproape 40 de ani de la ultima sa observare.

Nigel CA Pitman, unul dintre cercetătorii din spatele descoperirii, spune că „Centinela este un loc mitic pentru botaniștii tropicali”.

„Dar pentru că a fost descris ca distrus de cei mai buni oameni din domeniu, nimeni nu s-a mai deranjat să verifice din nou. Nimeni nu s-a întors să confirme că pădurea a dispărut și că toate acele lucruri din interiorul ei au dispărut”, a spus acesta.

