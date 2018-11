„Da, am primit invitaţie. Voi participa la evenimentele dedicate zilei de 1 Decembrie. Este an centenar şi cred că prin această participare arăt respectul faţă de 100 de ani de la Marea Unire şi cred că e important ca la acest eveniment să particip. (…) După cum aţi putut observa, atunci când am fost invitată (la recepţia de la Palatul Cotroceni – n.r.) am participat. Nu pot să spun anul acesta, pentru că s-ar putea ca de la evenimentul de la Bucureşti să merg în altă parte, să încerc să merg în mai multe locuri, de aceea nu vă pot da un răspuns exact”, a arătat ea, într-o conferinţă de presă susţinută la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD, citată de Agerpres.