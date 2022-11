Licitație a fost lansată pentru „furnizare echipament si uniforme pentru polițiștii locali și agenții de securitate din cadrul Direcției Generale a Politiei Locale Timișoara”, iar banii vor fi alocați din bugetul local.

Ce cumpără Poliția Locală

Căciuli – cu o valoare estimată fără TVA de 28.675 de lei. Cămăși – cu o valoare estimată fără TVA de 234.000 de lei. Uniforme – cu o valoare estimată fără TVA de 121.200 de lei. Șepci – cu o valoare estimată fără TVA de 101.550 de lei. Încălțăminte – cu o valoare estimată fără TVA de 230.900 de lei. Ale articole din piele (mănuși din piele albe și negre) – cu o valoare estimată fără TVA de 25.200 de lei. Scurte – cu o valoare estimată fără TVA de 188.500 de lei.

Valoarea totală estimată pentru toate piesele de îmbrăcăminte și accesoriile este 930.025 de lei fără TVA, adică 1.106.729 de lei cu TVA, echivalentul a aproape 227.000 de euro.

Firmele interesate își pot depune ofertele până în data de 23 noiembrie, pentru unul sau mai multe dintre cele șapte loturi. Se va încheia câte un acord-cadru pentru fiecare lot în parte, precizează sursa citată.

Potrivit Organigramei în cadrul Direcției Generale a Poliției Locale Timișoara lucrează în total 358 de angajați dintre care 114 sunt doar la Biroul Proximitate și Siguranță Publică.

Recomandări Corespondență din Herson: Au ghidat rachetele ucrainene către propria casă, pentru a pedepsi sălbăticia militarilor ruși care se instalaseră aici. Acum s-au întors printre ruine

Cele mai scumpe sunt cămășile

Potrivit licitației, în perioada 2022-2024, căciulile vor fi livrate o dată pe ani, cămășile de două ori pe an, uniformele de două ori pe an, șepcile de două ori pe an, încălțămintea tot de două ori pe an, mănușile doar o dată pe an, iar scurtele de două ori pe an.

Cel mai mult costă cămășile (cămașă mânecă lungă, cămașă mânecă scurtă, cămașă mânecă scurtă Serviciul Circulație), iar Poliția Locală Timișoara estimează că va da 234.000 de lei, cea mai mare parte din suma totală pusă la dispoziție pentru uniforme.

În 2020, Poliția Locală Timiș a lansat o licitație pentru un „acord-cadru furnizare echipament și uniforme pentru polițiști locali și guarzi” în valoare de peste 85.000 de euro.

