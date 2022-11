„Era în jur de 16.00, când am auzit un sunet foarte neobișnuit. M-am dus să văd ce se întâmplă, dar nu am putut vedea nimic pe cer. Credeam că trebuie să fi fost o rachetă”, spune un bărbat din Tomaszów Lubelski, oraș aflat la 40 de kilometri de locul exploziei.

Între timp, au apărut mărturii și despre cei doi bărbați care și-au pierdut viață în urma incidentului de miercuri seară.

„Am auzit un zgomot puternic, a lovit la aproximativ un kilometru de casa mea, m-am speriat că este război. Cunosc victimele, una dintre ele a fost colegul meu de școală, de vreo 60 de ani. Pe al doilea l-am cunoscut bine, ne salutat mereu”, povestește pentru Onet unul dintre locuitorii din Przewodów.

Cel mai tânăr dintre bărbați avea aproximativ 50 de ani. Explozia a avut loc în zona de uscare a cerealelor.

Preotul din Przewodów se pregătea pentru slujba de la ora 17 când a auzit o explozie puternică. „Am auzit o explozie. Menajera spune că au fost două, dar pun pariu că a fost doar una”, spune preotul Bogdan Ważny pentru publicația poloneză „Dziennik Wschodni”.

În schimb, un alt localnic de 28 de ani spune că a auzit două bubuituri puternice. „Eram pe balcon, nu am văzut când a avut loc, dar am auzit explozii: întâi una, apoi încă una”, spune tânărul.

Recomandări Ce măsuri ar putea lua NATO după ce Polonia a fost lovită de cel puțin o rachetă care a ucis doi oameni. Autoritățile poloneze spun că proiectilul este „de producție rusă”, dar nu au stabilit cine l-a tras

„Majoritatea locuitorilor au fost evacuați. Când soția s-a întors de la cumpărături, am decis să plecăm și noi. Am luat cele mai necesare lucruri și am urcat în mașină. Un polițist ne-a întrebat unde mergem, dar când a văzut copiii ne-a lăsat să trecem”, adaugă el.

Doi oameni au murit miercuri după o explozie în satul polonez Przewodow, de la granița cu Ucraina, după ce „o rachetă de producție rusească” a lovit o fermă. Cum a fost posibil acest lucru ridică încă multe semne de întrebare, două opțiuni fiind analizate: fie rușii au tras o rachetă și au lovit Polonia, fie o rachetă antiaeriană trasă de Ucraina a trecut granița.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO "Nimeni nu avea ideea asta". În 1993 a dat lovitura cu o afacere unică în România, acum are o avere uriașă

Playtech.ro Imagini HALUCINANTE! Cum arăta Anamaria Prodan înainte de căsătoria cu Reghe. Nu o recunoşti, zici că e altă persoană

Viva.ro Lia Bugnar a răbufnit acum! Declarația neașteptată făcut de actriță după ce a aflat că Theo Rose este însărcinată: 'Un soi de milă...'

Observatornews.ro "Cred că am omorât-o!" Dialog halucinant, după ce Andrei şi-ar fi ucis iubita "ca prin vis", în casa lor din Irlanda. La Oradea, două familii sunt în stare de şoc

Știrileprotv.ro ULTIMA ORĂ. Poziția Ungariei față de aderarea României la Schengen. Mesajul ferm transmis de Budapesta

FANATIK.RO LIVE / Două rachete au căzut într-o localitate din Polonia. Biden: Explozia a fost provocată de un proiectil ucrainean

Orangesport.ro Imagine uluitoare. Ce avea asupra sa un militar rus ucis. Soldaţii ucraineni au rămas perplecşi. FOTO

HOROSCOP Horoscop 16 noiembrie 2022. Taurii au parte de o zi specială, care poate schimba multe dintre problemele cărora nu le-au găsit rezolvare