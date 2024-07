Potrivit raportului ONU, de la cei 8,2 miliarde de locuitori câţi numără acum planeta, populaţia va creşte până la un maxim de 10,3 miliarde. Acesta va reprezenta „vârful” înainte ca populaţia să înceapă să scadă.

Motivele acestei scăderi relativ apropiate a populaţiei sunt mai multe, dar dintre toate iese în evidenţă rata scăzută a natalităţii din cele mai mari economii ale lumii, în special China – unde rata fertilităţii este mai mică de 1,4 copii pentru o femeie.

În medie, la nivel mondial, femeile au astăzi un copil mai puţin decât în anii 90.

Alte motive au de-a face cu scăderea ratei mortalităţii şi cu o speranţă de viaţă mai mare, care după pandemia COVID a crescut din nou la 73,3 ani.

Se estimează că până la sfârşitul anilor 2050 mai mult de jumătate din populaţie va trăi până după vârsta de 80 de ani.

O populație tot mai bătrână

În general, o populaţie mai mică este o veste bună, deoarece înseamnă „o presiune ecologică mai scăzută a impactului uman ca urmare a reducerii consumului”, a declarat Li Junhua, secretarul general adjunct pentru afaceri economice şi sociale.

„Vârful” demografic a fost atins deja în 63 de ţări, aproape toate în aşa-numita „lume dezvoltată”, între care în China, Germania, Rusia şi Japonia, astfel că în aceste state se aşteaptă o reducere netă a populaţiei de 14%.

Într-un alt grup de ţări în care Brazilia şi Iranul ies în evidenţă, acest „vârf” va avea loc începând de acum şi până în 2054. În restul de 126 de ţări, acest vârf nu se va atinge decât în a doua jumătate a secolului.

Către anul 2080, în lume vor fi mai mulţi oameni cu vârsta de peste 65 de ani decât cei sub 18 ani şi un număr mai mare de persoane în vârstă (peste 80 de ani) decât sugari cu vârste sub un an.

Imigrația va ajuta la creşterea demografică

Potrivit ONU, în societăţile cu fertilitate scăzută şi rate ridicate de îmbătrânire a populaţiei, imigraţia va fi „principalul motor al schimbării” şi al dinamizării demografice, începând de acum şi până în anul 2100.

În 50 de ţări din întreaga lume, imigraţia va fi cea care va atenua efectele unei populaţii în scădere şi tot mai îmbătrânite: sosirea migranţilor va creşte natalitatea şi va contribui la o uşoară scădere a vârstei medii a populaţiei.

Mai exact, potrivit ONU, migraţia internaţională va fi primul factor de creştere a populaţiei în 52 de ţări din lume până în 2054, iar această cifră va creşte la 62 de ţări până în 2100.

ONU mai spune că, în cazul ţărilor cu niveluri de fertilitate „relativ scăzute”, precum Australia, Canada sau Statele Unite, imigraţia va determina o continuare a „creşterii populaţiei”.

