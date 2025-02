„În secolele precedente, folosirea nestăvilită a forţei de către cei puternici, atacurile oarbe împotriva civililor, transferurile de populaţie şi munca copiilor erau monedă curentă”, a reamintit Volker Türk în faţa membrilor Consiliului ONU pentru Drepturile Omului.

„Dictatorii puteau ordona crime atroce şi trimiteau la moarte un număr mare de oameni. Atenţie: acest lucru se poate repeta”, a avertizat oficialul de rang înalt al ONU.

Decades of human rights progress are under strain. We must all act to make sure rights remain fundamental to our world.They are not just about thought leadership; to be effective, human rights require leadership from the heart, rooted in facts, the law & compassion. #HRC58 @UN_HRC pic.twitter.com/ChzccAZvxK

Drepturile omului „sunt oxigenul omenirii”, dar „sunt asfixiate unele după altele”, a denunţat și secretarul general al ONU, Antonio Guterres.

Aceste drepturi sunt asfixiate „de către autocraţi care zdrobesc opoziţia pentru că le este frică de ceea ce este capabil un popor care are deplin mijloacele de a acţiona”, a subliniat el, fără să dea vreun exemplu.

We begin this session under the weight of a grim milestone — the 3rd anniversary of Russias invasion of Ukraine, in violation of the UN charter.



We must spare no effort to bring an end to this conflict, and achieve a just and lasting peace. –@antonioguterres at #HRC58 pic.twitter.com/czFtSqFpKp