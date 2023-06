Fostul arbitru international de fotbal Adrian Porumboiu a devenit actionar majoritar la cea mai mare societate de panificatie din Suceava achizitionand 90 la suta din actiunile firmei. Prima masura pe care a luat-o deja, a fost micsorarea pretului la paine. La societatea suceveana, Porumboiu va investi 23 miliarde lei, bani ce vor fi directionati in achizitionarea de utilaje si deschiderea de noi centre de distributie. El va acoperi si datoriile de ordinul zecilor de miliarde ramase de la fostii actionari.

Porumboiu a investit pana acum in Hotelul Racova, Comcereal Vaslui si este presedintele Grupului de Firme Racova Com Agro, care, o data cu preluarea Mopan, va include, la final, si denumirea de Pan. Adrian Porumboiu il va aduce la Suceava si pe fostul sau coleg intr-ale arbitrajului, Constantin Gheorghe. Acesta din urma ar urma sa ocupe una din functiile de conducere de la firma suceveana.

