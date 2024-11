Se apropie din nou Black Friday, acea zi din an când ofertele sunt de neratat și eMAG devine cea mai căutată destinație de shopping pentru cumpărătorii care vor să facă economii, dar și să își cumpere cât mai multe dintre produsele puse la favorite. Pentru că evenimentul este doar o zi, clienții se întrec în strategii care îi fac să ajungă la oferte mai rapid, și le îmbunătățesc de la an la an. Anul acesta, evenimentul are loc pe 8 noiembrie, iar eMAG a pregătit deja peste 1,5 milioane de oferte la cel mai bun preț din an.