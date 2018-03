Povestea femeii care a divorțat și a plecat în jurul lumii să se pozeze în rochii tradiționale. O femeie curajoasă a făcut o călătorie în jurul lumii, după ce mariajul ei s-a încheiat, și a documentat întreaga făcându-și selfieuri în rochii tradițonale.

Mamă a doi copii, femeia din Cehia a început să se fotografieze lângă principalele atracții turistice din întreaga lume, purtând rochii de nuntă tradiționale pentru a inspira alte femei care vor ”să o ia de la capăt”, scrie metro.co.uk.

Totu;i, după ce a văzut un articol despre ea într-un ziar german, în 2017, a decis să-și schimbe atitudinea și să reprezinte mai bine locurile pe care le vizitează.

Vorbind prima dată despre proiectul ei, Pavlina Melicharova (49 de ani), care lucra în trecut în achiziții pentru o companie de energie, a spus: ”Am avut ideea să îmi continui călătoriile când eram în orașul Ho Chi Minh din Vietnam. Am avut impulsul acesta când am citit un ziar german care vorbea despre fotografiile mele. Spuneau că nu doar călătoresc și port niște rochii, ci schimb locul cu totul. Asta m-a inspirat să mă schimb! Apoi, când am văzut o rochie unică, colorată, în timpul călătoriei mele, am decis să fac fotografii în rochii tradiționale în fiecare țară. Voiam să arată tuturor nu doar locurile interesate, dar și tradițiile din jurul lumii”, a spus Pavlina.

Până acum șase luni, Pavlina a pozat în aproximativ 150 de ținute tradiționale, având în fotografii fundaluri uimitoare.

Ea spune despre că este ”model, fotograf, designer, frizer, stylist și om care călătorește”, toate într-o singură persoană, și folosește stilul ”follow me” (”urmează-mă”) atunci când pozează.

Până acum, ea a făcut fotografii în sate și orașe din peste 20 de țări, inclusiv Mexic, Bolivia, Malaezia, Sri Lanka, Vietnam, Indonezia, Hong Kong, Thailanda și Filipine și nu plănuiește să se oprească.

Potrivit lui Pavlina, fotografiile ei preferate de până acum sunt cele făcute în Parcul Național Kui Kui din Indonezia, unde s-a aflat pe o ramură subțire a unui copac, cu o sfoară legată în jurul picioarelor ei.

Totodată, ea a mai făcut fotografii incredibile sub apă în aceeași țară, dar în regiunea Umbull Ponggog. Ea susține că aceste fotografii sunt foarte greu de făcut.

”Toată lumea face selfie-uri acum, este ușor, dar ai încercat să-ți faci o poză din spate. Este foarte dificil, pentru că nu pot să controlez cadrul, deoarece spatele meu este către cameră. Telefonul meu nici nu are zoom, așadar trebuie să aleg foarte atent zona pe care să focusez.

Pentru a obține rochiile sau piesele vetimnentare din care să-și formeze o ținută tradițională, Pavlina recunoaște că nu le cumpără și, de obicei, roagă vânzătorii să i le împrumute pentru a se fotografia în ele.

”De exemplu, eu nu vorbesc spaniolă, și în Mexic rog oamenii prin gesturi să îmi ofere rochiile. Dar cea mai frumoasă rochie pe care am purtat-o a fost în Vietnam”, a mai spus femeia.

Pavlina vrea să fie luată de exemplu de celelte femei, pentru ca acestea să-și lase relațiile nefericte în spate: ”O fac pentru că vreau să ajut oamenii în situații grele sau greșite în viețile lor”, a conchis femeia.

Adevărul despre persoanele obsedate de selfie. Specialiștii trag semnalul de alarmă

Specialiștii susțin că persoanele care simt nevoia să facă publice tot timpul fotografii cu ele ar putea avea nevoie de ajutor.

Termenul de selfită (selfitis) a apărut prima oară în anul 2014, pentru a descrie gestul obsesiv al unui om de a face fotografii cu propria persoană și de a le face publice apoi pe rețelele de socializare.

O echipă de oameni de ştiinţă de la Nottingham Trent University din Marea Britanie şi Thiagarajar School of Management din India au decis să investigheze dacă la baza acestui fenomen se află cumva o tulburare comportamentală, potrivitantena3.ro.

În urma cercetărilor, specialiștii au descoperit că persoanele care suferă de selfită ar avea nevoie de atenţie şi de multe ori manifestă lipsă de încredere în sine.

Totodată, persoanele respective, obsedate de selfie, ar spera ca prin publicarea imaginilor cu ele însele să îşi îmbunătăţească statul social şi să fie integrate într-un grup.

FOTO: NORTH FOTO