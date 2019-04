Reporterul Libertatea a fost astăzi la casa fetei, din satul Portari, comuna Zăpodeni și a vorbit cu mama acesteia și cu primarul.

Deși fata era de luni în spitalul din Vaslui și marți a intrat în comă, mama ei nu știa nimic. Abia marți după-amiază, reprezentanții de la Direcția pentru Protecția Copilului din Primăria Zăpodeni au anunțat-o pe femeie.

„Ce pot eu să-i fac? Să mă duc să-i dau eu sănătate?”

Primăria Zăpodeni, care monitoriza situația adolescentei, mai ales că mama acesteia beneficiază și de ajutor social, în valoare de 357 de lei, avea obligația să o anunțe pe femeie despre starea fiicei sale. A făcut-o însă abia astăzi, după ce s-a decis transferul fetei la un spital din Iași, iar reprezentanții DGASPC Vaslui au sesizat Primăria.

„Nu știu că este în stare gravă la Iași. Nu m-a anunțat nimeni. De unde să știu? Au numărul meu”, spunea Angela Chiriac, mama fetei, cu câteva ore înainte de decesul fiicei sale.

Femeia nu a avut prea multe cuvinte bune despre fiica sa, pe care a prezentat-o ca pe un copil problemă, care o bătea și pleca des de acasă.

„Eu să mă duc la spital? Nu am bani nici de o pâine. Până nu iau ajutorul săptămâna asta, nu am niciun leu. Ce pot eu să-i fac? Să mă duc să-i dau eu sănătate? Dacă ea nu este în stare să stea liniștită lângă mine acasă… Nu! Nu am cum să mă duc și nu am bani. Nimeni nu îmi dă un leu de o pâine”, a spus Angela Chiriac, întrebată dacă merge la Iași la fiica sa grav bolnavă.

Mama fetei, despre boală: „Doarme cu golanii prin subsoluri, pe unde poate”

Fata de 15 ani a abandonat școala anul trecut, când era în clasa a VIII-a, la o unitate de învățământ pentru copii cu nevoi speciale din municipiul Vaslui.

Mama fetei spune că, la fel ca și acasă, aceasta a creat probleme și la școală, fiind internată și la Spitalul de Psihiatrie „Socola” din Iași.

Întrebată de unde s-ar fi putut îmbolnăvi de meningită fiica sa, femeia a spus:

„Păi dacă doarme iarna cu golanii prin subsoluri, pe unde poate! Nici nu pot să-mi dau seama ce-i cu ea. Nu are acasă unde să stea? Noi o tragem la bine și ea face numai rău! Parcă-i băgat ceva în dânsa. Umblă cu toți țiganii și toți boschetarii. Mă face de tot râsul. Nu mai pot”.

A stat pe străzi trei zile, până au găsit-o polițiștii locali

Fata a fugit ultima dată de acasă pe 14 aprilie, fără însă a fi anunțată dispariția sa.

Trei zile mai târziu, polițiștii locali vasluieni au găsit-o în subsolul unui bloc și au dus-o în complexul de servicii comunitare din apropierea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui.

Conform procedurilor, reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui au anunțat autoritățile locale ale comunei.

Pe 19 aprilie, femeia, la sesizarea Primăriei, a încercat să-și recupereze fiica, însă aceasta a refuzat categoric să se întoarcă acasă.

„M-am împrumutat 50 de lei, m-am dus la Protecția Copilului. A făcut scandal acolo cu mine, de am și plecat. Nu mai pot. Păi ea mă bagă pe mine în pământ? Este foarte violentă, sare la mine la bătaie, fură din casă, umblă cu boschetari de prin târg, prin subsoluri, pe unde apucă. Nu am ce-i face, la fel ca și poliția și Protecția Copilului. Nu știu unde să ne mai ducem și ce să mai face cu ea. V-am spus: eu nu mai am ce face cu ea”, spunea mama fetei când aceasta era dusă în comă la Iași.

În timp ce reporterul Libertatea vorbea cu mama fetei, asistenta socială a Primăriei Zăpodeni a sunat-o să îi spună despre starea adolescentei.

L-am întrebat pe primarul din Zăpodeni, Ionel Chiratcu, de ce familia fetei a fost anunțată atât de târziu despre starea fetei.

„Eu pot să le știu și să le fac pe toate? Eu nu am știu nimic până nu m-ați întrebat dumneavoastră. Gândiți-vă că am nouă sate și peste 4.000 de locuitori. Nu-mi este ușor”, a spus edilul Ionel Chiratcu.

Fata mai are trei surori mai mari, toate plecate în străinătate, și un frate, care lucrează la o firmă din municipiul Vaslui.

A murit de meningită la 10 zile după ce a fugit de acasă

După ce a fost găsită de polițiștii locali pe 17 aprilie, și a refuzat să plece cu mama ei acasă, pe 19 aprilie, starea fetei s-a agravat în timp ce era în centrul DGASPC, de unde luni după-amiază, a fost dusă la Spitalul Județean de Urgență (SJU) Vaslui, fiind diagnosticată la internare cu suspiciune de colică renală. Marți dimineață, starea fetei s-a agravat brusc.

„Pacienta prezenta simptomatologie specifică suspiciunii de meningită pneumococică. În consecință, având în vedere și starea gravă a pacientei, s-a solicitat un echipaj de terapie intensivă mobilă pentru transferul la o unitate medicală din Iași”, ne-a declarat managerul SJU Vaslui, Ana Rinder.

Medicii de la Vaslui au decis să o transfere de urgență, în comă, la un spital din Iași, cu o autospecială de terapie intensivă mobilă. Pe drum, mașina s-a defectat și fata a fost preluată de o ambulanță de tip C2, cu care a ajuns la spitalul din Iași. După câteva ore, timp în care a fost monitorizat în Secţia de Anestezie Terapie Intensivă, fata a murit.

Nouă copii, două mame și 13 angajați ai centrului au venit în contact cu fata cu meningită

Odată cu apariția suspiciunii de meningită din Vaslui, autoritățile au intrat în alertă. La sesizarea reprezentanților spitalului din Vaslui, Direcția de Sănătate Publică a declanșat o anchetă epidemiologică, solicitând celor de la DGASPC să ia urgent măsurile care se impun în astfel de cazuri.

„Noi am transmis date către autoritățile sanitare cu privire la numărul de persoane existente în respectivul centru, pentru a primi tratamentul profilactic. De asemenea, s-a identificat o firmă specializată pentru dezinfecția centrului social”, ne-a spus purtătorul de cuvânt al DGASPC Vaslui, Irina Cîmpeanu.

În prezent, în Complexul de Servicii Comunitare Vaslui sunt cazați nouă copii, cel mai mic de doar șase luni, și două femei, de 30 și 42 de ani, mame ale unora dintre micuți.

În centru lucrează 13 angajați ai DGASPC, toți venind în contact, direct sau indirect, cu fata cu meningită.

