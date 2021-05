Evadarea unui deținut de la Poarta Albă: „Era adrenalină. Abia după 10 minute mi-am dat seama”

Vulpe n-a stat prea mult pe gânduri în dimineața zilei de joi, 12 decembrie 2019, când a evadat din Penitenciarul Poarta Albă. „Nu a fost premeditat, a fost de moment. Punctul de lucru era la 3 minute de ultimul meu domiciliu. Inițial am plecat cu gândul să mă întorc.”



Bărbatul era închis de puțin peste un an, după o condamnare pentru condus sub influența alcoolului. Primele 11 luni le-a făcut la Slobozia, iar mutarea la Poarta Albă a însemnat o revenire acasă, în Constanța, orașul în care a trăit de la 14 ani. În ultima lună, regimul semideschis în care își executa pedeapsa i-a permis să iasă din penitenciar la muncă.



Deținuții care execută pedepsele în regim deschis și semideschis au dreptul să muncească și la puncte de lucru aflate în exteriorul penitenciarului. În urma muncii prestate, aceștia au un venit financiar – 40% din câștig ei, 60%, penitenciarul – și zile câștig. Adică, la un număr de zile muncite, li se scade câte o zi din pedeapsă.



Munca pe care Vulpe o făcea era legată de curățarea și întreținerea unui spațiu. De o lună, de când mergea la punctul de lucru aflat în afara penitenciarului, trăia un fel de liberare în fiecare dimineață la 6:30. Se întorcea un pic după prânz. Plecarea însemna o deplasare organizată de penitenciar, cu mașina instituției și supraveghetori.



„Selecționarea la muncă a deținuților se face în funcție de regimul de executare, cu aprobarea directorului locului de deținere, la propunerea unei comisii formate din reprezentanții sectorului reintegrare socială, regim penitenciar, medical, evidență și organizarea muncii, sub coordonarea directorului adjunct pentru siguranța deținerii și regim penitenciar, în calitate de președinte”, arată legea privind executarea pedepselor privative de libertate.

La muncă, Vulpe era supravegheat de două persoane, aflate la aproximativ 200-300 de metri distanță. A reușit să plece fără să fie văzut. Nu s-a gândit ce va face mai departe. „Era adrenalină. În următoarele 10 minute am realizat.”



A fugit vreo două minute până la prima intersecție, de unde a luat un taxi. „Cunoșteam și gropile din șosea, vă dați seama. Locuiam acolo, la câteva minute.”



Când am văzut exteriorul, locurile pe care le frecventam prin Constanța… m-au dat peste cap. Poate și datorită concubinei. Am avut niște discuții mai aprinse cu ea. Mă gândeam că poate o să mă întâlnesc cu ea.

Voia să vorbească de fiul lor, acum în vârstă de 5 ani, spune bărbatul la doi ani de când a evadat.

Doar că „nu plecasem chiar treaz”.



În ziua în care a evadat, Vulpe spune că la punctul de lucru nu a fost dificil să facă rost de alcool, prin niște „prieteni”. Libertatea îi era vârâtă pe sub gard de câte un prieten în câte o sticlă de tărie.



Când a evadat, avea doar hainele de pe el. S-a dus la mama lui, care lucra la un supermarket, să-i ceară niște bani. L-a rugat pe taximetrist să coboare din mașină. I l-a arătat de la distanță mamei sale și i-a spus că e un supraveghetor de la penitenciar. I-a cerut „câteva sute de lei, nu mult”, pentru a face un grătar la punctul de lucru. Taximetristului i-a spus că nu are bani la el și l-a rugat să-l aștepte până îi cere mamei lui. „Eram îmbrăcat în haine obișnuite, cu o geacă, nu atrăgeam atenția nicicum.”



Cu banii în buzunar, s-a dus la o pizzerie unde lucrase înainte de a fi închis. A cerut un pahar de vin roșu și o pizza. Acolo s-a întâlnit cu un prieten:



– Vulpe, ce-ai făcut?

Prietenul lui era mai îngrijorat ca el. „E grav ce-ai făcut”, își amintește Vulpe că i-ar fi zis.



Nu a mai așteptat pizza, de frică să nu fie prins „până se coace”. A plec cu pașii grăbiți și numărați. S-a oprit la un bar cu sală de jocuri de noroc. A stat acolo un pic peste o oră, a băgat la păcănele și a mai băut. „Nu m-am simțit prea bine.”



Și-a continuat drumul și-a mers în vizită la un prieten cu care vorbea des la telefon, din penitenciar. Într-un sens giratoriu, lângă casa prietenului din orașul Ovidiu, erau câțiva polițiști. „Eram convins că pe mine mă caută.” A intrat totuși să-și vadă amicul.



„Eram euforic, nu mă mai gândeam. Am stat 5-10 minute. Nu aveam cum să nu trec pe la Ovidiu. Era în drum.” În drumul spre Cogealac, unde locuiau concubina și fiul.



„Am ieșit pe poartă, am văzut poliția. M-am urcat în taxi în față. I-am făcut semn taximetristului să pornească. Am încercat să mă ascund cu o glugă. Dar m-au văzut.” Într-o intersecție din Ovidiu s-a terminat escapada lui ilegală.



Polițiștii au venit lângă taxi și l-au pus să se legitimeze. A zis un alt nume, primul care i-a venit în minte. Nu-și mai amintește care. I-au cerut un act de identitate.



„Nu m-am mai eschivat. Toți îmi spuseră că n-am făcut bine ce-am făcut”, zice bărbatul. „Eu sunt Vulpe, hai să mergem la Poarta Albă!”



L-au escortat înapoi la penitenciar.



Deținuții au o listă cu numere de telefon pe care le declară la penitenciar și le pot apela, contra cost. Vulpe crede că așa l-au găsit polițiștii, urmărind adresele din spatele puținelor numere de telefon la care suna. „La o oră după ce plecasem curtea alor mei era plină de mascați”, avea să-i spună tatăl lui apoi.



Evadarea lui, pe ceas, a însemnat undeva la 5-6 ore și a fost îmbâcsită de alcool.



„De multe ori, penitenciarul funcționează ca o alternativă (foarte săracă) la tratament. Oamenii comit o infracțiune legată de alcool sau droguri și ajung să fie condamnați, ceea ce le asigură măcar un mediu unde să poată să stea o perioadă mai lungă de timp și unde se refac cât de cât”, explică Dr. Eugen Hriscu, psihiatru specializat în tratarea adicțiilor și director științific al ALIAT.

În România ne confruntăm cu absența reală a unui sistem de tratament pentru dependențele de substanțe.

Agenția Națională Antidrog are câteva sute de angajați în toată țara, a căror activitate este extrem de redusă, de aceea am putea încerca să dezvoltăm competențele medicilor și psihologilor care lucrează în sistemul penitenciar. Un exemplu ar putea fi programul de tratament care a fost dezvoltat pentru consumatoriii de droguri in interiorul penitenciarului Jilava.

Dr. psihiatru Eugen Hriscu: