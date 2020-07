Dragoş Smărăndescu are două săptămâni de la apariţia simptomelor COVID-19 şi arată cum a experimentat boala care a infectat 48.235 români şi a provocat moartea a 2.269 de persoane. Postarea tânărului de pe Facebook a adunat peste 1.400 de reacţii şi peste 660 de distribuiri.

La ora la care scriu asta, sunt în ziua a 14-a de la primul simptom. Desigur, nu vreau să mă plâng, ci doar să împărtășesc experiența mea. Așadar… Acum două săptămâni, într-o miercuri seară, am făcut o indigestie. D-aia care m-a ținut pe budă o seară întreagă. Dragoş Smărăndescu:

Ulterior, Dragoş Smărăndescu şi-a pierdut şi mirosul, iar după o usturime în gât l-a sunat pe medicul de familie. “Am intrat puțin în panică, mai ales după ce mi-am sunat medicul de familie, care mi-a zis că gâtul ca gâtul, dar lipsa mirosului e un semn destul de clar de COVID”, scrie Dragoş Smărăndescu pe Facebook.

Dragoş Smărândescu a sunat la Direcţia de Sănătate Publică şi a chemat o ambulanţă pentru testare. DSP l-a testat, dar nu i-a mai comunicat și rezultatul testului. La insistențele lui și după multe telefoane, a aflat că rezultatul testului este pozitiv.

A fost cea mai neagră zi, fiindcă nu știam ce urmează, cum va evolua boala. Citeam experiențele altora, unele fiind de-a dreptul înfricoșătoare, iar eu nu reușeam să le ignor. Seara a ieșit Esca la TV și a zis că soțul ei a făcut o formă foarte urâtă, iar soțul era un bărbat de 50 de ani, sportiv și fără probleme de sănătate. Adică exact cazul meu. Am somatizat, gâtul a început să mă usture mai tare, mirosul lipsea. Temperatura a oscilat în jurul lui 37 de grade, cu o maximă de 37,3. Mi-am pus lucrurile în ordine, ca să las totul clar după moartea mea. :-) Acum râd, dar în ziua aia așa am simțit. Dragoş Smărăndescu:

După ce a aflat că este pozitiv, bărbatul a primit asigurări că va fi căutat pentru a fi internat, dar nu l-a mai căutat nimeni nici până astăzi.

Noroc că sunt responsabil și m-am autocarantinat. Duminică am sunat eu la DSP să-i întreb dacă vin să mă interneze, dar nu se mai poate lua legătura cu ei. Sunt absolut depășiți. Le-am trimis un e-mail să-i întreb cum fac cu retestarea, dar mi-au răspuns așa cum au și venit să mă ia: deloc. Spitalele sunt pline, cel puțin cele din București. Dragoş Smărăndescu:

Dragoş Smărăndescu precizează că a luat legătura cu un medic de la “Matei Balş”, care l-a liniştit. “În buna tradiție a descurcatului pe cont propriu în țara asta, am luat eu legătura cu un doctor de la Spitalul Matei Balș, care mi-a făcut cel mai mare bine: mi-a spus că, dat fiind faptul că am trecut de zilele critice fără agravarea simptomelor, poate spune că nu am nevoie de internare. Sunt și voi fi bine”, a punctat tânărul.

Nu vreau să bagatelizez. Eu am avut norocul să fac o formă ușoară, dar ce am învățat este că virusul ăsta este contagios, iar dacă cei care nu poartă mască în public nu s-au îmbolnăvit până acum este pentru că nu au întâlnit pe cineva infectat. Încă. Și am mai înțeles ceva: ar trebui să fim mult, MULT mai supărați pe politicienii noștri. Ai grijă de tine! Dragoş Smărândescu:

