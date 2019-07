Profită de Oferta Specială pregătită de Europa Travel și rezervă acum un circuit cu autocarul de 7 zile în Praga și Viena, ce beneficiază de tariful de 249 euro/persoană redus de la 319 euro – valabil pentru plecarea din 01 septembrie, în limita locurilor disponibile!

Călătoria spre Praga și Viena îți mai descoperă, pe traseul tău, și alte orașe fascinante precum Brno, capitala regiunii Moravia și ținutul dragonului, Dresda, orașul renumit pentru somptuosul Palat Zwinger – o capodoperă a stilului baroc, și Karlovy Vary, importantul centru balnear al Cehiei, remarcabilă prin atmosfera sa regală bine păstrată.

Praga, orașul adormit în timp

Praga, orașul celor 100 de clopotnițe a fost în permanență o sursă de inspirație pentru numeroși artiși sau regizori de film. Aici s-au turnat pelicule celebre precum The Illusionist, Spider-Man: Far From Home, Hellboy, Casino Royale sau Van Helsing, decorurile sale medievale fiind perfecte pentru a servi ca scene de film.

Patrimoniul cultural și istoric al Pragăi este impresionant, întregul oraș ascunde bijuterii arhitecturale în stil gotic, baroc, renascentist sau art nouveau, fiind alimentat de o atmosferă medievală hipnotizantă. Numit și Alma Mater, Praga găzduiește cel mai mare castel medieval din lume, potrivit Guinness World Records. În interiorul zidurilor de apărare reunindu-se edificii de patrimoniu precum Catedrală Sfântul Vitus, bijuterie gotică ce adăpostește mormintele Regilor Boemiei și Împăraților Romani. Mai poți vizita aici Palatul Lobkowicz, Galeria de Artă Boemiană sau Basilica Sf. Gheorghe.

Centrul istoric al Pragăi este precum un muzeu în aer liber, împărțit în străzi pavate cu rocă și piețe medievale, unde tronează Turnul cu Ceas Astronomic, o capodoperă unică grație orologiului cu mecanism extrem de complicat, ce prezintă un spectacol fascinant la ore fixe: Procesiunea Apostolilor lui Hristos.

În oricare punct al centrului vechi te-ai afla nu ai cum să nu remarci cele două turnuri aproape egale ale Bisericii Tyn, unul dintre simbolurile pragheze. O plimbare la ceas de seară pe Podul Carol, ce leagă centrul istoric de cartierul Mala Strana, nu ar trebui să lipsească din itinerariul tău. Opțional, Europa Travel îți propune o croazieră pe Vltava, încununată cu vederi spectaculoase asupra orașului și cu degustări din delicioșii cârnați serviți alături de berea neagră.

Viena, în orașul genialilor Beethoven și Mozart

Viena, una dintre cele mai elegante capitale europene este pentru muzică ceea ce este Florența pentru Renașterea Italiană, un imperiu al clasicismului, al valsului și artei ce fascinează iubitorul de cultură din toată lumea.

Fă turul Ringului Vienez, unde se află cele mai de seamă edificii ale orașului, și pornește cu caleașca de epocă în centrul istoric ce amintește de vremurile de mult uitate.

Simbolul Vienei și al monarhiei de Habsburg este grandiosul Palatul Schönbrunn, o bijuterie rococo, fosta reședință a Împărătesei Maria Theresa, ce poartă supranumele de „Versailles-ul Austriei”. Pentru 600 de ani, Palatul Holfburg a fost inima imperiului, în timp ce Palatul Belvedere, o perlă barocă, este înconjurat de cele mai frumoase grădini geometrice ale orașului. Sufletul Vienei este Catedrala Sfântul Ștefan, o capodoperă a stilului gotic, marcată printr-un turn cu mozaicuri înalt de 137 metri, din care poți capta cele mai bune panorame asupra orașului.

Viena este perfectă pentru escapade la shopping, iar străzile comerciale Mariahilferstrasse, Kartnerstrasse și Graben te așteaptă cu magazine de lux, outleturi, cafenele și cofetării elegante, unde să te oprești pentru a simți farmecul orașului.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Oferta Circuit Praga-Viena – tarife de la 249 euro/persoana, 6 nopti de cazare cu mic dejun la hoteluri de 2*-4*, transport autocar, ghid. *Bonus: excursie la Castelul Konopiste si croaziera pe Dunare la Budapesta. *Oferta Speciala 319 euro – valabil pentru plecarea din 22.07! Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.

Citeşte şi:

GSP.RO Secretul dureros al lui Panțâru, noua achiziție a lui Becali. Motivul pentru care făcea videochat cu bărbați

Unica.ro Sora lui Gheorghe Dincă, primele declarații despre fratele și tatăl său. 'A venit George la mine și mi-a spus că a murit..'