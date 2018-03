Un prahovean de 60 de ani sedus și abandonat după șase ani de relație cu o femeie cu 20 de ani mai tânără decât el a ajuns după gratii, acuzat de amenințare și tentativă de distrugere. Omul a fost prins chiar când voia să dea foc mașinii bărbatului pentru care a fost părăsit.

Prahoveanul trecut de a doua tinerețe demonstrează că pasiunea nebună și răzbunarea in amor nu țin cont de vârstă. Bărbatul în vârstă de 60 de ani, cunoscut în comunitatea in care locuiește drept un om respectabil, a ajuns după gratii, luni seară, sub acuzațiile de amenințare și tentativă de distrugere prin incendiere.

Totul i s-a tras chiar de la fosta iubită, care l-a reclamat la Politia orașului Breaza pe motiv că nu scapă de el și de amenințările lui.

Surse judiciare susțin că bărbatul s-a îndrăgostit in urmă cu șase ani de o femeie cu două decenii mai tânără. În toți acești ani, i-a închiriat un apartament în care doamna sufletului său să locuiască alături de cei doi copii ai ei, i-a platit o grămadă de cheltuieli și a ajutat-o foarte mult. Nici prin cap nu i-a trecut că avea să fie părăsit pentru altul și totuși exact asta i s-a întâmplat.

Femeia l-a anunțat că are pe altcineva, iar asta l-a scos din minți pe amorezul înșelat, care a început să o amenințe. Fosta iubită a mers la Politia orașului Breaza, iar polițiștii au început verificări în timpul cărora și-au dat seama că omul este foarte serios. Mai mult, oamenii legii au constatat că bărbatul părăsit a plătit alți doi bărbați care să pună foc mașinii celui pentru care a fost părăsit, dar și autoturismului tatălui noului iubit al celei cu care el a fost în ultimii șase ani.

Prahoveanul sedus și abandonat a fost prins chiar înainte de a-și pune planul in aplicare și reținut. Omul și-a petrecut noaptea după gratii.

Cazul a fost preluat de un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina, care va decide dacă cere arestarea preventivă a amorezului răzbunător sau dispune în privința acestuia o altă măsură preventivă, mai blândă.