O premieră care spune mai mult decât pare

Intrarea Chery în top 10 nu este doar o știre despre un brand nou. Este un semn că piața locală începe să se schimbe mai repede decât părea acum un an. Constructorul chinez a anunțat oficial că a înmatriculat 870 de mașini în T1 2026, suficient cât să urce pe locul 10 și să devină cel mai bine clasat brand auto chinez de pe piața românească.

Mai interesant este ritmul. În martie, Chery a ajuns la un record lunar personal de 340 de unități, a doua lună consecutivă în care a pătruns în top 10. Autocritica notează că, la nivelul primului trimestru, brandul era deja la mai puțin de 300 de unități de BMW și Mercedes-Benz, adică exact de zona în care până nu demult nu prea aveai ce căuta dacă veneai din China.

Vine într-un moment bun pentru hibride și prost pentru piața totală

Contextul contează. APIA arată că în primele trei luni din 2026 piața autoturismelor noi a rămas cu 19% sub perioada similară din 2025, chiar dacă martie a adus o revenire lunară de 4,9%. Tot APIA arată însă și direcția care explică ascensiunea Chery: mașinile electrificate au ajuns la o cotă de piață de 65% în martie, iar full-hybrid și plug-in hybrid sunt printre puținele segmente care cresc consistent.

Aici a intrat foarte bine Chery. Brandul spune că din cele 870 de unități din T1, nu mai puțin de 726 au fost electrificate, iar 345 dintre ele au fost plug-in hybrid. Cu alte cuvinte, creșterea nu a venit dintr-o gamă clasică, ieftină și simplă, ci exact din zona pe care piața românească începe să o caute tot mai mult.

Tiggo 4 este modelul care a tras marca în sus

Chery Tiggo
Chery Tiggo. Foto: Chery Romania/Facebook

Dintre toate modelele din gamă, Tiggo 4 a fost locomotiva clară. Chery spune că a vândut 380 de unități din acest model în T1, iar Autocritica notează că în martie Tiggo 4 a intrat în premieră în top 10 modele, cu aproape 200 de unități.

Nu e foarte greu de înțeles de ce. Tiggo 4 HEV este exact genul de produs care poate prinde repede în România: SUV compact, hibrid, aspect modern, mult echipament și un preț de pornire care stă sub pragul psihologic de 24.000 de euro. ProMotor scrie că modelul vine cu un sistem hibrid de 163 CP, consum declarat de 5,3 l/100 km și preț de la 22.990 euro, în timp ce în ofertele și anunțurile dealerilor apar sume în zona 23.000–23.800 euro.

De ce a prins atât de repede

Chery nu a venit cu ideea de a construi un brand exotic sau premium. A venit cu ceva mult mai pragmatic: SUV-uri care arată bine, sunt electrificate și costă sensibil mai puțin decât alternativele europene sau japoneze cu specificații apropiate. Chiar ProMotor remarcă faptul că Tiggo 4 pleacă de la un preț cu aproximativ 3.500 de euro sub cea mai ieftină Dacia Duster hibridă, deși modelul românesc compensează prin alte atuuri, inclusiv în unele versiuni prin tracțiune integrală.

Mai este și partea de poziționare. Chery România vorbește constant despre „costuri predictibile”, „electrificare” și „utilizare reală”, adică exact limbajul pe care îl caută un client care nu vrea neapărat un brand aspirational, ci o mașină care să nu-l sperie la preț și să nu-l rupă la utilizare. Adrian Narcis Ghiță, CEO Auto Italia Group, spune în comunicatul oficial că „achiziția unui automobil a devenit un proces din ce în ce mai complex, în care clienții analizează nu doar prețul inițial, ci și factori precum tehnologia, autonomia și costurile de utilizare pe termen lung”.

Chinezii nu mai sunt o curiozitate, ci încep să conteze

Chery J6 Electric Vehicle
Chery J6 Electric Vehicle. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Poate cea mai importantă schimbare este că ascensiunea Chery nu mai arată ca o excepție izolată. Autocritica scrie că, în martie 2026, mărcile din China au ajuns cumulat la o cotă de piață de 10% în România. Asta înseamnă că discuția nu mai este despre „o marcă chinezească care încearcă”, ci despre un val mai larg.

Și se vede și în cifrele APIA din segmentele electrificate. În ianuarie, Chery apărea deja în topurile APIA la PHEV și full-hybrid, cu 109 unități plug-in și 58 full-hybrid. În februarie, marca urca la 226 PHEV și 190 full-hybrid. În martie, ajungea la 344 PHEV și 381 full-hybrid pe cumulul anului. Creșterea este prea rapidă ca să mai poată fi ignorată.

Ce ar trebui să urmărească piața mai departe

Premieră pe piața auto din România: Chinezii, în top 10 și vând aproape cât BMW sau Ford. Raportul auto pe primul trimestru 2026
Foto: BMW

Aici începe partea mai puțin spectaculoasă, dar mai importantă. Să intri repede în top 10 e una. Să rămâi acolo e alta. Pentru un brand nou, adevăratul test nu este doar vânzarea inițială, ci tot ce urmează după: rețeaua de service, disponibilitatea pieselor, valoarea de revânzare, percepția de fiabilitate și cât de bine rezistă produsul după ce dispare efectul de noutate.

Chery spune că are deja peste 30 de parteneri la nivel național și că își extinde rețeaua de vânzare și post-vânzare. Este un detaliu important, pentru că exact aici au probleme multe mărci noi când intră agresiv într-o piață.

Lucian Dumitrescu, product manager Chery România, spune că „modelele electrificate (…) aduc un echilibru între rularea electrică în mediul urban și eficiența în regim mixt” și că piața se va orienta tot mai mult spre „soluții practice și eficiente”. Ca mesaj comercial, e clar. Ca test real, va conta dacă oamenii care cumpără azi Tiggo 4 sau celelalte modele vor spune același lucru și peste doi-trei ani.

Poluare masivă într-o comună de lângă București: „Ard mereu cabluri aici că poliția nu vine duminica”
