Povestea incredibilă care a inspirat filmului

Filmul regizat de Lubomir Levitski explorează tehnologia de ultimă oră utilizată pe câmpul de luptă și include apariții ale unor personalități cunoscute din Ucraina, precum fostul șef al serviciilor de informații militare, Kyrylo Budanov, conform The Guardian. Levitski a dezvăluit că sursa de inspirație pentru film a fost o întâmplare reală, în care un cuplu, încercând să-și salveze rudele, a fost prins sub un atac rusesc.

Bărbatul a fost grav rănit, iar o unitate militară ucraineană din apropiere a trimis o dronă echipată cu un bilet pe care scria: „Urmează-mă”. Femeia a urmat drona, evitând minele și gloanțele, în timp ce soțul ei, aruncat inconștient într-un șanț de soldații ruși, a supraviețuit miraculos.

„Un prieten jurnalist m-a sunat și mi-a spus: «Liubomyr, am o poveste care îți va da fiori». Am văzut imaginile din timpul operațiunii de salvare și nu-mi venea să cred că este real”, a declarat regizorul.

În 2023, regizorul a realizat un documentar de 30 de minute intitulat „Urmează-mă”, care a atras atenția publicului. „Mi-am dat seama că această poveste rezonează profund cu oamenii. Dronele, în general, sunt ceva nou. Atunci mi-am spus că această poveste trebuie transformată într-un film”, a adăugat el.

Filmările au avut loc în timpul războiului

Filmul de două ore și jumătate a fost realizat în regiunea Kiev, în 2025. Povestea a fost extinsă pentru a include răpirea unei fetițe de 12 ani de către forțele ruse. Scenele se desfășoară în diverse locații, printre care o fermă dintr-o zonă periculoasă, o cameră de criză la Casa Albă și estul ocupat al Ucrainei.

Decorurile dramatice includ o urmărire cu mașini în centrul Kievului și o confruntare armată intensă. Audrey MacAlpine, o jurnalistă americană care joacă o versiune a propriei persoane, a povestit că filmările au fost de multe ori întrerupte de alarmele de raid aerian. „Era un război în mijlocul unui alt război”, a spus ea pentru The Guardian.

Actorul Denis Kapustin, care a lucrat alături de soldați reali și a devenit operator de drone după terminarea filmărilor, a declarat: „Filmul este total meta și postmodern”.

Killhouse a fost bine primit de publicul ucrainean

Mariia Hlazunova, din cadrul Centrului Dovzhenko, arhiva de film a Ucrainei, prezentă la premiera de la Kiev, a spus: „Este interesant să vezi persoane din știri, precum Budanov, pe ecran. Este ca o combinație între ficțiune și realitate. Filmul este super-patriotic, cum și trebuie să fie”.

Producția a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații ucrainene SBU și DIU, care au pus la dispoziție vehicule Humvee și MaxxPro, precum și un elicopter Black Hawk. În plus, filmul prezintă cele mai noi drone produse de Ucraina, precum modelul de recunoaștere Shark, lansat din catapultă.

Producătorii susțin că este primul lungmetraj din istoria cinematografiei care include imagini reale captate de drone de luptă.

Mesajul din spatele acțiunii

Filmul, realizat fără sprijin de stat și cu un buget de 1,1 milioane de dolari, abordează o dilemă morală profundă: este justificat să sacrifici multe vieți pentru a salva una singură?

Killhouse evidențiază, potrivit armatei ucrainene, „ceva ce lumea deseori trece cu vederea în fluxul zilnic de știri de pe front: soldații ucraineni nu luptă doar pentru teritoriu, ci și pentru a aduce cetățenii acasă din zonele periculoase”.

