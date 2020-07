Totul s-a petrecut la cimitirul din comuna Teslui, județul Olt, unde trebuia să fie îngropat un bărbat în vârstă de 73 de ani, care a decedat din cauza complicațiilor apărute în urma infectării cu coronavirus.

Chiar dacă trupul neînsuflețit a fost adus direct de la morgă, într-un sicriu sigilat, preotul a vrut să-și ia măsuri pe precauție, așa că a venit direct la groapă, echipat în costum de protecție.

“Echipamentul mi l-a adus cineva. L-am aruncat după slujbă, m-am dezbrăcat pe invers față de cum m-am îmbrăcat, pe dos, apoi l-am aruncat. Mai am unul, un credincios de la Timișoara mi l-a adus. Nu este un lucru ieșit din comun, nu cred că am făcut un lucru rău. Eu cred că acest virus există și se întâmplă o mare nenorocire”, a declarat preotul Alexandru Militaru.

Acesta a mai spus că nu a încălcat niciun canon bisericesc și că nu a făcut altceva decât să se protejeze de o posibilă infectare cu virusul SARS-CoV-2.

“Nu am încălcat niciun canon bisericesc, acestea sunt vremurile pe care le trăim, iar eu m-am adaptat. Mie familia mi-a transmis că este mort de COVID, dar nu am un comunicat oficial. Dacă mi-au spus așa ceva, eu mi-am luat măsuri de precauție, cântărețul l-am pus undeva mult mai departe, am făcut slujba cum scrie la carte. I-am rugat pe toți să poarte și mască, chiar dacă eram în aer liber”, a mai precizat preotul.

FOTO: Gazeta Oltului

