„Suntem în port, tocmai ce am coborât de pe o navă, am vorbit cu niște muncitori și am primit acest pachet, de foarte bună calitate. Ne-au asigurat că este ce trebuie.100.000 de euro pe un kilogram de cocaină pe piața neagră. Asta înseamnă 1 gram – 100 de euro. Și nu m-a controlat nimeni deocamdată. Vom încerca să trecem cu acest pachet pe una din porțile portului, acolo unde avem agenți de securitate, poliție militară, poliție de frontieră. Important de spus: tot acest port este lăsat în grija unei patrule de poliție”, a spus Cosmin Andreica pe filmare.

Andreica spune că s-a dus personal în port, unde a petrecut mai multe zile și a testat vulnerabilități.

Nu am avut ce să testez, pentru că nu am întâlnit dificultate în a cumpăra produse de contrabandă, substanțe interzise, nu există niciun control în tot portul, nu avem niciun fel de instrumente prin care să fie verificate persoane. Cosmin Andreica, la Digi24:

Andreica susține că toată securitatea portului este lăsată în sarcina unei patrule de poliție din cauza lipsei de personal.

„Avem o patrulă, maxim 2, același lucru și la Poliția de Frontieră”, a precizat el. „Am plecat din port cu pachetul pe bord. Întrebând dacă voi fi controlat, au zis: „Puteți pleca, nu vă controlează nimeni”, a mai spus președintele Europol.

În cadrul experimentului, în loc de stupefiante s-a folosit făină, care seamănă cu cocaina, a notat TVR Info.

„Un agent de securitate ne-a spus că putem intra în port, dar trebuie să plătim o taxă de 22 de lei”, a spus Andreica, iar „plimbarea” a durat de peste 6 ore. Ba chiar sindicaliștii au făcut și poze cu pachetul presupus a fi cu droguri lângă un indicator de poliție.

Cine ar trebui să depisteze, să mă depisteze mine că am acest produs? Ar trebui să mă depisteze o patrulă de poliție care acționează pe 5 hectare sau o patrulă de poliție de frontieră, care acționează pe 5 hectare de port. Nu cred că înțelegeți ce haos este în momentul de față în acest port. Cristian Andreica, în timpul experimentului:

IGPR are în atenție „aspectele semnalate”, iar „dealerul” riscă să fie cercetat penal

Georgian Drăgan, purtătorul de cuvânt al Poliției Române, a declarat, la Digi24, că se îndoiește sincer că președintele Europol a cumpărat cocaină din port, dar, dacă acest lucru s-a întâmplat, Andreica riscă să fie cercetat penal.

El a mai spus că Poliția Română are în atenție acest caz. „Aspectele semnalate în spațiul public sunt verificate, din datele pe care le dețin”.

Și purtătorul de cuvânt al MAI, Eduard Ionescu, spune că „tot ce se întâmplă în Portul Constanța este sub atenția noastră”.

