„Kazahstanul este absolut dedicat integrării întocmai pe baza tratatului din 2015, adică pe baza implementării celor patru libertăţi şi a principiilor de bază, cum ar fi accesul nediscriminatoriu la infrastructură, concurenţa loială, egalitatea şi luarea în considerare a intereselor naţionale”, a afirmat Kassîm-Jomart Tokaev, referindu-se la principiile UEE.

În acest context, el a vorbit despre încălcarea principiilor, menționând „numeroase fapte de blocaj şi restricţii reciproce care apar cu regularitate – încă apar cu regularitate”.

„Nu sunt în favoarea dramatizării situaţiei, dar problemele trebuie să fie rezolvate”, a adăugat președintele kazah.

Potrivit suselor citate, Vladimir Putin a încercat să transforme într-o glumă întreaga situație.

Anterior, liderul de la Kremlin declarase că „Rusia are întotdeauna o abordare responsabilă şi conştiincioasă a cooperării cu toate ţările şi îndeplinim acordurile adoptate în cadrul Uniunii Economice Euroasiatice în totalitate, vreau să subliniez acest lucru, în totalitate şi la timp”.

În același timp, Kassîm-Jomart Tokaev a vorbit despre relația dintre Rusia și Belarus, afirmând că este „un precedent unic pentru crearea statului pe formula două ţări – un stat. Îmi pare rău, dar chiar şi armele nucleare sunt una pentru două acum”, aluzie la planul Rusiei de a desfășura arme nucleare tactice în țara vecină.

