„Ceea ce am spus este că suntem foarte angajaţi faţă de realizarea procesului de extindere a Schengen şi am început în ianuarie prin a avea întâlniri cu ţările vizate, respectiv România şi Bulgaria, dar şi cu Austria şi Olanda, întrucât acestea au fost ţările care nu au fost pregătite să aprobe extinderea până acum. Aşadar, vom continua discuţiile noastre, am impresia că şi ţările vizate discută între ele şi vom facilita, ca preşedinţie, acele discuţii într-o manieră în care în final putem ajunge la un acord”, a spus Strommer, potrivit Agerpres, înaintea reuniunii Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne.

Afirmațiile oficialului suedez au venit în contextul în care extinderea spaţiului Schengen nu se află pe agenda Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne de joi şi vineri.

Primul JAI după ce România a fost respinsă la Schengen

Reuniunea de joi, 9 martie, a fost prima oficială a Consiliului JAI, după cea din decembrie 2022, când României nu i-a fost permis accesul în Spațiul Schengen, deşi îndeplinește toate condiţiile tehnice încă din 2011. Opoziţia a venit din partea Austriei şi a Olandei, aceasta din urmă precizând că Bulgaria nu este pregătită, dar România și Bulgaria au fost luate „la pachet”.

În ceea ce priveşte Austria, ea nu a fost de acord cu extinderea spaţiului Schengen, ministrul de interne Gerhard Karner invocând problema migranților. El a susținut că mulţi dintre migranții neînregistraţi vin prin România sau Bulgaria.

Suedia deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene în perioada ianuarie-iulie 2023. Următoarea președinție rotativă va fi deținută de Spania, în perioada iulie-decembrie 2023.

