Postul de televiziune a anunțat că i-a dat afară atât pe prezentatoare, cât şi pe realizatorul emisiunii, din cauza plasării inadecvate a produsului.

„Condamnăm cu fermitate acțiunile atât ale prezentatoarei, cât și ale realizatorului”, a transmis TGRT Haber, într-un comunicat.

TGRT Haber a menționat că este „conștientă de sensibilitățile poporului turc cu privire la Gaza și îl menajează până la capăt”.

