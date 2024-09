UPDATE ora 7.27: În remarcile sale de încheiere, Kamala Harris a spus că America a auzit marți seara „două viziuni foarte diferite pentru țara noastră: una care este concentrată pe viitor și una care este concentrată pe trecut – o încercare de a ne duce înapoi”.



„Dar nu ne întoarcem”, a subliniat ea.

UPDATE ora 7.26: La finalul dezbaterii, Donald Trump a spus că marea sa întrebare pentru contracandidata lui este „De ce nu a făcut-o?”, referindu-se la măsurile pe care, spune el, ar fi putut să le ia în cei trei ani și jumătate de când este vicepreședintă a SUA.

„Ea este acolo de trei ani și jumătate. Au avut la dispoziție trei ani și jumătate pentru a repara granița. Au avut la dispoziție trei ani și jumătate pentru a crea locuri de muncă și toate lucrurile despre care am vorbit. De ce nu a făcut-o? Ar trebui să plece chiar acum, să coboare de la acea frumoasă Casă Albă, să meargă la Capitoliu, să-i adune pe toți și să facă lucrurile pe care vrea să le facă, dar tu nu le-ai făcut – și nu o vei face”, a spus Trump.

El și-a încheiat declarațiile numindu-i pe Joe Biden și Kamala Harris „cel mai prost președinte și cel mai prost vicepreședinte din istoria țării noastre”.

UPDATE ora 7.22: Donald Trump a încercat să o lege pe Kamala Harris de unele dintre politicile nepopulare ale administrației Biden, susținând că vicepreședinta „este Biden”.

„Țineți minte că ea este Biden. Știți, ea încearcă să scape de Biden. «Nu-l cunosc pe domnul», spune ea. Ea este Biden”, a afirmat Trump, numind mandatul lui Joe Biden „cea mai dezbinătoare președinție din istoria țării noastre”.

Harris a replicat râzând: „În mod clar, nu sunt Joe Biden și cu siguranță nu sunt Donald Trump. Și ceea ce ofer este o nouă generație de conducere pentru țara noastră”.

UPDATE ora 7.20: În timpul unui schimb de replici despre războiul din Ucraina, fostul președinte Donald Trump a spus că vicepreședinta Kamala Harris nu a reușit să asigure pacea după ce a fost trimisă să negocieze cu liderii Ucrainei și Rusiei.

Când moderatorul David Muir a întrebat-o direct pe Harris dacă s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin, aceasta a răspuns: „Am spus la începutul acestei dezbateri, veți auzi o grămadă de minciuni venind de la acest tip. Și acesta este încă una”.

Harris a spus că s-a întâlnit de mai multe ori cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

UPDATE ora 7.10: Donald Trump a acuzat-o pe Kamala Harris că are un plan prin care vrea să le ia armele americanilor.

Harris a replicat spunând că ea este deținătoare de arme.

„Această chestiune despre a lua armele tuturor – Tim Walz și cu mine suntem amândoi proprietari de arme. Nu luăm armele nimănui. Așa că încetați cu minciuna continuă despre chestiile astea”, a declarat ea.

UPDATE ora 7.04: Donald Trump a fost întrebat de moderator de ce crede că este potrivit să aducă în discuție identitatea rasială a adversarei sale, în contextul în care, la câteva zile după ce Harris și-a lansat campania, republicanul a susținut că aceasta, care este de origine sud-asiatică și jamaicană, nu este afro-americană.

„Nu îmi pasă și nu-mi pasă. Nu-mi pasă ce este ea. Nu-mi pasă. Faci mare lucru din ceva, nu mi-ar putea păsa mai puțin, orice vrea ea să fie este în regulă pentru mine”, a răspuns Trump.

Invitată să răspundă, Kamala Harris l-a acuzat pe Donald Trump că folosește „rasa pentru a diviza poporul american”.

„Sincer, cred că este o tragedie faptul că avem pe cineva care vrea să fie președinte care a încercat în mod constant, de-a lungul carierei sale, să folosească rasa pentru a diviza poporul american. Știi, eu cred că majoritatea dintre noi știe că avem mult mai multe în comun decât ceea ce ne desparte și nu ne dorim acest tip de abordare care încearcă în mod constant să ne despartă, și mai ales prin rasă”, a spus candidata democrată.

UPDATE ora 6.59: Dezbaterea a continuat cu teme de politică externă, iar prima întrebare, adresată lui Harris, a fost cum va convinge ea Israelul și Hamas să ajungă la un acord de încetare a focului.

Aceasta nu a răspuns direct la întrebare, promițând în schimb că va apăra Israelul și recunoscând în același timp bilanțul victimelor în rândul civililor de invazia Israelului în Gaza.

„Acum, Israelul are dreptul să se apere… și contează modul în care face acest lucru. Pentru că este adevărat, au fost uciși mult prea mulți palestinieni nevinovați, copii, mame. Ceea ce știm este că acest război trebuie să se termine… Avem nevoie de un acord de încetare a focului și avem nevoie de eliberarea ostaticilor, așa că vom continua să lucrăm nonstop la asta. Lucrăm nonstop, înțelegând, de asemenea, că trebuie să trasăm un curs pentru o soluție cu două state și, în acea soluție, trebuie să existe securitate pentru poporul israelian și pentru Israel și o măsură egală pentru palestinieni”, a declarat Kamala Harris.

„Voi oferi întotdeauna Israelului capacitatea de a se apăra, în special în ceea ce privește Iranul și orice amenințare pe care Iranul și sateliții săi o reprezintă pentru Israel”, a adăugat ea.

La aceeași întrebare, Donald Trump a insistat că atât atacul din 7 octombrie asupra Israelului, cât și invazia rusă în Ucraina nu s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost președinte.

Totodată, Trump a fost întrebat cum va face ca războiul din Ucraina să se încheie în 24 de ore așa cum a promis și dacă vrea ca Ucraina să câștige acest război.

„Vreau ca războiul să înceteze. Vreau să salvez vieți care sunt irosite inutil. Oameni care sunt uciși cu milioanele. Sunt milioane. Este mult mai rău decât cifrele pe care le primiți, care sunt cifre false”, a susținut Trump.

„Cred că este în interesul SUA să se încheie acest război și să-l ducă la bun sfârșit, bine, să negociem un acord, pentru că trebuie să oprim distrugerea tuturor acestor vieți umane”, a adăugat fostul președinte al SUA.

În acest context, Kamala Harris a apărat ferm sprijinul Washingtonului pentru Ucraina.

„Cred că motivul pentru care Donald Trump spune că acest război s-ar termina în 24 de ore este pentru că ar renunța la el. Prin munca pe care am făcut-o eu și alții, am reunit 50 de țări pentru a sprijini Ucraina în apărarea ei dreaptă și datorită sprijinului nostru, datorită apărării aeriene, muniției, artileriei, tancurilor Abrams pe care le avem, Ucraina continuă să fie o țară independentă și liberă”, a declarat Kamala Harris.

„Dacă Donald Trump ar fi președinte, Putin ar sta la Kiev chiar acum și înțelegeți ce ar însemna asta, pentru că agenda lui Putin nu este doar despre Ucraina. Înțelegeți de ce aliații europeni și aliații noștri NATO sunt atât de recunoscători că nu mai sunteți președinte și că înțelegem importanța celei mai mari alianțe militare pe care lumea a cunoscut-o vreodată, care este NATO, și ceea ce am făcut pentru a păstra capacitatea de Zelenski și a ucrainenilor să lupte pentru independența lor. Altfel, Putin ar sta la Kiev cu ochii pe restul Europei, începând cu Polonia”, a adăugat vicepreședinta SUA.

UPDATE ora 6.50: Ajungând la revoltele din 6 ianuarie 2021, când Capitoliul SUA a fost luat cu asalt de susținătorii lui Donald Trump, încercând să blocheze certificarea victoriei lui Joe Biden în alegeri, republicanul a fost întrebat despre rolul său în incidentele de atunci. El le-a spus susținătorilor săi, într-un discurs, să meargă spre Capitoliu.

„În mod pașnic și patriotic, am spus, în timpul discursului meu, și nu mai târziu”, a precizat Trump.

Întrebat dacă regretă, fostul președinte a replicat: „Nu am avut nimic de-a face cu asta, cu excepția faptului că mi-au cerut să țin un discurs”.

„În acea zi, președintele Statelor Unite a incitat o mulțime violentă să atace Capitoliul națiunii noastre, să profaneze Capitoliul națiunii noastre. Fostul președinte a fost inculpat și pus sub acuzare exact din acest motiv”, a reacționat Kamala Harris, precizând că se afla în acea zi în Congresul SUA, fiind senatoare și vicepreședintă aleasă.

UPDATE ora 6.44: Vicepreședinta SUA a mai afirmat că fostul lider de la Casa Albă „a fost concediat de 81 de milioane de oameni” după ce a refuzat să accepte pierderea alegerilor din 2020.

Donald Trump a continuat să insiste că a câștigat alegerile din 2020, în ciuda faptului că moderatorul David Muir a subliniat că judecătorii din toată țara au respins afirmațiile sale de fraudă.

„Donald Trump a fost concediat de 81 de milioane de oameni, așa că, să vorbim clar despre asta. Și, în mod clar, îi este foarte greu să proceseze asta. Dar nu ne putem permite să avem un președinte al Statelor Unite care încearcă, așa cum a făcut în trecut, să răstoarne voința alegătorilor într-o alegere liberă și corectă”, a afirmat candidata democrată.

„Și am să vă spun că am călătorit prin lume ca vicepreședinte al Statelor Unite, iar liderii mondiali râd de Donald Trump. Am vorbit cu lideri militari, dintre care unii lucrează cu tine, și ei spun că ești o rușine”, a adăugat Harris.

UPDATE ora 6.41: În continuare, Donald Trump a susținut că atacurile verbale ale lui Harris au dus la tentativa de asasinat asupra sa.

„Probabil că am luat un glonț în cap din cauza lucrurilor pe care le spun despre mine. Ei vorbesc despre democrație, că eu sunt o amenințare la adresa democrației, ei sunt o amenințare la adresa democrației”, a spus republicanul.

Kamala Harris a invitat oamenii să participe la unul dintre mitingurile fostului președinte pentru că „este un lucru cu adevărat interesant de urmărit”.

„Veți vedea pe parcursul mitingurilor sale, el vorbește despre personaje fictive precum Hannibal Lecter, va vorbi despre morile de vânt că provoacă cancer și ceea ce veți observa este că oamenii încep să părăsească mitingurile lui devreme din epuizare și plictiseală. Și îți voi spune că singurul lucru despre care nu-l vei auzi vorbind – ești tu. Nu îl vei auzi vorbind despre nevoile tale, visurile și dorințele tale”, a spus Harris, adăugând că crede că poporul american merită un președinte care să-i pună pe cetățeni pe primul loc.



Trump a răspuns: „Oamenii nu merg la mitingurile ei. Nu există niciun motiv să mergi”.

UPDATE ora 6.35: Revenind la tema imigrației, Donald Trump a susținut în mod fals că imigranții mănâncă animale de companie într-un oraș din Ohio, forțând moderatorul să-i spună că nu există nicio dovadă în acest sens.

„În Springfield, mănâncă câinii, oamenii care au intrat (în țară), mănâncă pisicile… mănâncă animalele de companie ale oamenilor care locuiesc acolo. Și asta se întâmplă în țara noastră și este păcat”, a spus fostul președinte.

Povestea despre imigranții despre care se presupune că mănâncă animale de companie a circulat în mass-media de dreapta în ultimele zile și a fost repetată de partenerul de cursă al lui Trump, J.D. Vance.

„Ați vorbit despre Springfield, Ohio, iar ABC News a luat legătura cu managerul orașului de acolo. El ne-a spus că nu au existat rapoarte credibile despre afirmații specifice în legătură cu animale de companie rănite sau abuzate de persoane din comunitatea imigranților”, i-a spus moderatorul David Muir lui Trump.

Ca răspuns la afirmațiile sale privind „crimele imigranților” Kamala Harris a vorbit despre antecedentele penale ale lui Trump.

„Cred că acest lucru este atât de nedrept venind din partea cuiva care a fost urmărit penal pentru infracțiuni privind securitatea națională, infracțiuni economice, interferențe electorale”, a declarat vicepreședinta SUA.

UPDATE ora 6.28: Candidații au fost întrebați apoi despre avort și drepturile de reproducere, o problemă cheie în campania din 2024.

Fostul președinte Donald Trump și-a apărat decizia de a susține interdicția de șase săptămâni a avortului care va fi pe buletinul de vot în statul său natal, Florida. El a spus că „democrații sunt radicali” în politicile lor de avort, deși crede că avortul ar trebui să fie o problemă de stat.

De asemenea, Trump a spus că a reușit să răstoarne hotărârea istorică Roe vs Wade, în vigoare din 1973, prin care era recunoscut dreptul constituțional la avort, prin numirea judecătorilor la Curtea Supremă și a spus că încă crede în excepții pentru viol, incest și dacă viața mamei este în pericol.

„Este votul poporului acum. Nu este legat de guvernul federal. Am făcut un serviciu grozav realizând asta”, a spus Trump despre răsturnarea lui Roe vs Wade.

„A fost nevoie de curaj pentru a o face. Și Curtea Supremă a avut mare curaj în a face acest lucru”, a adăugat el.

În replică, Harris a afirmat că Trump „nu ar trebui să spună unei femei ce să facă cu corpul ei”.

„Acum, în peste 20 de state, există interdicții Trump privind avortul, ceea ce face să fie o faptă penală dacă un medic sau o asistentă oferă asistență medicală. Într-un stat, se pedepsește cu închisoare pe viață. Interdicțiile Trump privind avortul care nu fac excepție, nici măcar pentru viol și incest, care înseamnă că un supraviețuitor al unei astfel infracțiuni nu are dreptul să ia o decizie cu privire la ceea ce se întâmplă cu corpul său”, a spus vicepreședinta SUA.

Ea a promis că va semna o legislație care să restabilească precedentul răsturnat, dacă Congresul o aprobă.

Trump i-a cerut lui Harris să răspundă dacă susține avortul în al treilea trimestru de sarcină.

„Va permite ea avortul în luna a opta, luna a noua, luna a șaptea?”, a întrebat Trump.



„Hai”, a răspuns Harris enervată.

UPDATE ora 6.22: În timpul dezbaterii pe tema economiei, Kamala Harris a adus în discuție Proiectul 2025, planul de dreapta scris de foști oficiali Trump și oameni legați de el.

„Ceea ce veți auzi în această seară este un plan detaliat și periculos numit Proiect 2025 pe care fostul președinte intenționează să îl implementeze, dacă ar fi ales din nou”, a afirmat Harris.

Donald Trump a replicat spunând că nu are legătură cu acest plan.

„Nu am nimic de-a face cu Proiectul 2025. Este acolo. Nu l-am citit. Nu vreau să îl citesc, intenționat. Nu am de gând să îl citesc. A fost un grup de oameni care s-au adunat. Au venit cu niște idei, cred, unele bune, altele rele. Dar nu are importanță. Toată lumea știe că sunt o carte deschisă. Toată lumea știe ce voi face, să reduc taxele foarte substanțial și să creez o economie grozavă, așa cum am făcut-o”, a declarat Donald Trump.

UPDATE, 11 septembrie, ora 6.10: Prima întrebare, pentru Kamala Harris, a fost: „Credeți că americanii sunt mai bine decât acum patru ani?”



„Am fost crescută ca un copil din clasa de mijloc și, de fapt, sunt singura persoană de pe această scenă care are un plan care este de ridicare a clasei de mijloc și a oamenilor muncitori din America. Cred în ambiția, aspirațiile, visurile poporului american și de aceea îmi imaginez și am de fapt un plan pentru a construi ceea ce eu numesc o economie de oportunitate”, a răspuns candidata democrată.



Ea l-a atacat apoi pe Donald Trump despre care a spus că „planul lui este să facă ceea ce a făcut înainte, și anume să ofere o reducere a impozitelor miliardarilor și marilor corporații, ceea ce va duce la 5 miliarde de dolari la deficitul Americii”.

„Oponentul meu are un plan pe care eu îl numesc impozitul pe vânzări Trump, care ar fi un impozit de 20% pe bunurile de zi cu zi”, a adăugat Harris.

Vicepreședinta a spus că administrația Biden a trebuit să „curețe mizeria lui Donald Trump” după cei patru ani petrecuți la Casa Albă.



Ea l-a acuzat pe Trump că a lăsat SUA cu „cel mai mare șomaj de la Marea Depresiune”, „cel mai grav atac asupra democrației noastre de la Războiul Civil” și „cea mai gravă epidemie de sănătate publică dintr-un secol”.

De partea sa, Trump s-a concentrat asupra a ceea ce consideră că sunt două dintre cele mai puternice probleme: inflația și persoanele fără acte.

„Uite, am avut o economie îngrozitoare pentru că a avut inflația, ceea ce este într-adevăr cunoscut ca o distrugere a țării. (…) Avem inflație așa cum foarte puțini oameni au văzut-o până acum, probabil cea mai rea din istoria națiunii noastre”, a spus Trump.



„În plus, avem milioane de oameni care vin în țara noastră din închisori și închisori, din instituții mintale și aziluri de nebuni, și vin și își iau locuri de muncă care sunt ocupate chiar acum de afro-americani și hispanici. Sindicatele vor fi afectate foarte curând. Și vezi ce se întâmplă. Vedeți ce se întâmplă cu orașele din Statele Unite”, a declarat republicanul.

***

Știre inițială: Donald Trump şi Kamala Harris se vor confrunta, marţi seară, în prima lor dezbatere pentru alegerile din 2024, la ABC News. Este cel mai important moment al carierei vicepreşedintei americane, care a reuşit să unească Partidul Democrat și să se apropie de Trump în sondaje, însă nu are încă asigurată victoria în scrutinul prezidențial din noiembrie, scrie CNN.

Când va fi transmisă dezbaterea în România

Dezbaterea este o şansă pentru Kamala Harris, care a devenit candidatul democrat după ce preşedintele Joe Biden a părăsit cursa în urma prestaţiei sale slabe la dezbaterea din iunie. Biden nu a reușit să prezinte o viziune coerentă pentru viitorul Statelor Unite și nu i-a convins pe alegătorii indeciși.

Dezbaterile prezidențiale nu decid de obicei alegerile, însă cea de marți seara reprezintă cea mai bună șansă rămasă pentru Harris de a prezenta un argument decisiv care ar putea preveni revenirea istorică a lui Trump la Casa Albă, notează sursa citată.

Totuşi, dacă alegerile ar avea loc marți, fostul președinte Donald Trump ar câştiga.

Dezbaterea găzduită de ABC News va avea loc în Philadelphia, la National Constitution Center (Centrul Constituţiei Naţionale), marţi, 10 septembrie, la ora locală 21.00 (miercuri, ora 4.00, ora României).

În timp ce fostul președinte Trump a participat la dezbateri prezidențiale în trei alegeri diferite, aceasta va fi prima aventură a vicepreşedintei Harris pe scena dezbaterilor de la întâlnirea cu fostul vicepreședinte Mike Pence în 2020.

În încercarea de a ajunge preşedintele SUA, Harris se va confrunta pentru prima dată cu un rival care va face orice pentru a câștiga. Fostul președinte Trump a pus deja la îndoială inteligența și originea etnică a lui Harris. De asemenea, a amplificat o insinuare sexuală la adresa ei pe rețelele sociale.

În interviul acordat CNN, Kamala Harris a refuzat să abordeze retorica rasială a lui Trump, calificând-o drept „aceeași carte de joc veche și uzată”. „Următoarea întrebare, vă rog”, a adăugat aceasta.

Cum ar putea câștiga Harris

Dacă Harris poate rezista presiunii și poate face față atacurilor lui Trump, dezbaterea îi oferă oportunități semnificative – potențial mai multe decât cele deschise lui Trump, care este deja o persoană cunoscută, pe care lumea o iubește sau o urăște.

O prestație reușită marți seară ar putea oferi vicepreședintei o platformă pentru a-i convinge pe alegătorii indeciși din statele critice că are planuri credibile pentru a le îmbunătăți viața.

Un sondaj New York Times/Siena College publicat în acest weekend a sugerat posibilitățile de creștere ale acesteia, constatând că 28% dintre alegătorii potențiali doreau să afle mai multe despre vicepreședintă, în timp ce doar 9% credeau același lucru despre candidatul republican.

Harris are de îndeplinit trei sarcini dificile

Pentru a reuși, Harris are de îndeplinit trei sarcini dificile.

Ea trebuie să găsească un echilibru între respingerea avalanșei de atacuri din partea lui Trump și transmiterea mesajului său. „Cred că va minți și are o carte de joc pe care a folosit-o în trecut, fie că este vorba, știți, de atacurile sale la adresa președintelui Obama sau a lui Hillary Clinton”, a declarat Harris într-un interviu radiofonic la «The Rickey Smiley Morning Show», difuzat luni. „Ceea ce intenționez să subliniez este ceea ce noi – atât de mulți oameni – știm, și cu siguranță, pe măsură ce călătoresc prin țară în această campanie, el tinde să lupte pentru el însuși, nu pentru poporul american”.

Harris trebuie, de asemenea, să neutralizeze contradicția care stă la baza campaniei sale, faptul că ea candidează ca un agent al schimbării și al reînnoirii, în ciuda faptului că face parte dintr-o administrație nepopulară, pe care Trump o învinuiește pentru multe dintre problemele pe care ea promite să le rezolve, inclusiv prețurile ridicate la alimente și locuințe.

Harris va trebui, de asemenea, să găsească o modalitate de a contracara acuzațiile lui Trump potrivit cărora a făcut un pas înapoi cu privire la politicile pe care le-a susținut în timpul scurtei sale candidaturi la alegerile primare democrate din 2019.

În încercarea de a explica aceste schimbări în interviul CNN, Harris a spus că, deși este posibil să își fi modificat abordările, „valorile ei nu s-au schimbat”. Ea a susținut, de exemplu, că acum crede că este posibilă combaterea crizei climatice fără interzicerea practicii de fracturare hidraulică, dăunătoare mediului înconjurător.

Trump mizează pe gafe

Echipa fostului președinte Donald Trump nu a făcut nicio încercare de a-și ascunde disprețul față de abilitățile politice ale lui Harris și crede în mod clar că prestația acesteia se va apropia mai mult de poticnelile sale de la începutul mandatului de vicepreședinte decât de demonstrația regizată de la convenția democrată. Trump, de exemplu, a insistat săptămâna trecută: „Am de gând să o las să vorbească”.

Aceasta a fost una dintre retoricile mai blânde pe care fostul președinte le-a adresat lui Harris, încercând să crească și mai mult presiunea asupra rivalei sale. Anita Dunn, fost consilier principal al lui Biden, care l-a ajutat pe președinte să se pregătească pentru dezbaterea din iunie, a declarat că noua candidată democrată va fi pregătită pentru orice îi va spune Trump.

„Va spune orice – acesta este de fapt obstacolul – să nu se ducă în acele găuri de iepure”, a declarat Dunn la CNN. „Va spune orice – poate să nu aibă sens; poate să fie total incoerent, dar o va spune cu multă autoritate. Așadar, să te asiguri că știi care este planul tău de joc, ce vrei să spui poporului american, este esențial. Cred că vicepreședintele va fi pe deplin pregătit să facă asta”, a adăugat Dunn.

Regulile convenite pentru dezbatere de stafful celor doi candidaţi, potrivit News.ro:

Dezbaterea va dura 90 de minute, cu două pauze publicitare.

Cei doi moderatori aşezaţi vor fi singurii care vor pune întrebări.

Marţi, 3 septembrie, a avut loc o tragere la sorţi virtuală pentru a stabili locul pe podium şi ordinea declaraţiilor finale; fostul preşedinte Donald Trump a câştigat tragerea la sorţi şi a ales să aleagă ordinea declaraţiilor. Fostul preşedinte va oferi declaraţia de încheiere, iar vicepreşedintele Harris a selectat poziţia podiumului pe ecran (stânga scenei).

Candidaţii vor fi prezentaţi de moderatori.

Candidaţii intră, în momentul prezentării, din părţi opuse ale scenei; partidul în exerciţiu va fi prezentat primul.

Nu există declaraţii introductive; declaraţiile finale vor dura două minute pentru fiecare candidat.

Candidaţii vor sta în spatele unui prezidiu pe durata dezbaterii.

Recuzita sau notiţele scrise în prealabil nu sunt permise pe scenă.

Niciun subiect sau întrebare nu va fi împărtăşit în prealabil cu campaniile sau candidaţii.

Candidaţii vor primi un pix, un bloc de hârtie şi o sticlă cu apă.

Candidaţii vor avea la dispoziţie două minute pentru răspunsuri la întrebări, două minute pentru replici şi un minut suplimentar pentru întrebări suplimentare, clarificări sau răspunsuri.

Microfoanele candidaţilor vor fi active doar pentru candidatul căruia îi vine rândul să vorbească şi vor fi închise atunci când timpul aparţine celuilalt candidat.

Candidaţilor nu li se va permite să îşi pună întrebări unii altora.

Personalul de campanie nu poate interacţiona cu candidaţii în timpul pauzelor publicitare.

Moderatorii vor încerca să pună în aplicare acordurile de timp şi să asigure o discuţie civilizată.

Nu va exista public în sală.

