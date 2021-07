„Am făcut un spirit de glumă în stilul meu caracteristic. Cum să zic, și la telefon, să mi se dea jumătate de stație, păi ce, am înnebunit? Fiecare e pe lege, eu am spus în convorbire că sunt pe lege”, a declarat, pentru G4Media, Piedone.

Una a fost la telefon, alta sunt documentele. Am zis-o într-un spirit de glumă. Hai să fim serioși, am aproape 28 de ani în administrație, nu pot face asemenea greșeli elementare. Am glumit, da, una a fost vorba, alta actele derulate conform legii. Cristian Popescu Piedone:

Piedone spune că a emis pe 11 iunie autorizație de demolare pentru chioșcurile de la stațiile de metrou din sectorul 5, iar acestea vor fi demolate până mâine (miercuri – n.r.), pe cheltuiala Metrorex, de o firmă specializată a Primăriei Sectorului 5.

„Rădoi a insistat foarte mult să ia legătura cu mine, am evitat să mă întâlnesc, m-am întâlnit la un moment dat, a venit cu o plachetă din partea metroului – înainte de această convorbire. Am îndeplinit toate formalitățile legale. (…) Procurorii DNA au ridicat documentele și au constatat că am îndeplinit toate procedurile legale, iar întârzierea nu se datorează faptului că nu am vrut sau am pretins ceva de la domnul Rădoi”, a mai declarat primarul sectorului 5.

Iată o parte a convorbirii dintre Ion Rădoi și Cristian Popescu Piedone interceptată de DNA și publicată de G4Media:

Piedone : Am înţeles! Tu o să rezişti, ascultă ce îţi spun! Tu o să rezişti! Se schimbă (neinteligibil), dar tu o să rezişti!

: Am înţeles! Tu o să rezişti, ascultă ce îţi spun! Tu o să rezişti! Se schimbă (neinteligibil), dar tu o să rezişti! Ion Rădoi : Da!

: Da! Piedone: După ce o să învii, îmi dai şi mie o jumate de staţie la Izvor?

După ce o să învii, îmi dai şi mie o jumate de staţie la Izvor? Ion Rădoi: O juma de staţie întreagă îţi dau!

