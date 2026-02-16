O problemă locală de 2,5 miliarde de euro

Oficialul timișorean a subliniat diferența majoră dintre un proiect asumat de Guvern și unul local.

Lațcău a atras atenția că semnătura de pe contractul cu antreprenorul turc aparține Primăriei Cluj-Napoca, și nu Ministerului Transporturilor, ceea ce transferă întreaga responsabilitate a costurilor și a eventualelor penalități pe umerii administrației locale.

„Metroul e o problemă locală pentru voi. Contractul de două miliarde și jumătate de euro semnat de Primăria Cluj, care nu are acești bani nici în 10 ani din investiție, va crea penalități și costuri și peste un deceniu”, a declarat Lațcău.

Într-o notă personală, viceprimarul a adăugat: „Eu, dacă aș fi viceprimar în Cluj, știind că am acest contract cu o firmă din Turcia, n-aș dormi noaptea. Spun sincer”.

Critici privind strategia de mobilitate

Dincolo de aspectele financiare, Lațcău a contestat și logica planificării urbane. El susține că autoritățile clujene au pus „carul înaintea boilor”, alegând soluția (metroul) înainte de a defini corect problema de mobilitate.

Deși recunoaște că fluxul major de trafic în Cluj este pe axa Est-Vest (spre deosebire de Nord-Sud în Timișoara), Lațcău consideră că un metrou într-un oraș cu sub un milion de locuitori nu poate fi eficient fără o integrare reală cu transportul regional.

„Toate acele sisteme de metrou (din orașe medii europene – n.r.) sunt conectate cu trenul regional. Adică mă urc în tren la Gherla și ajung până în centru. Altfel, nu cred că poate să funcționeze”, a explicat acesta.

Proiectul metroului din Cluj

Metroul din Cluj-Napoca este un proiect de infrastructură aflat în faza de construcție, conceput pentru a deservi municipiul și comuna Florești.

Linia proiectată are o lungime de 21 de kilometri și include 19 stații subterane plus un depou.

Costurile totale depășesc două miliarde de euro, fiind a doua rețea de metrou din România după cea din București.

Planificarea actuală are ca posibilă dată de finalizare pentru întregul proiect anul 2031. Lucrările de construcție pentru Magistrala 1 au început la data de 5 iunie 2024, în Florești.

