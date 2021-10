„Au fost alocate resurse suplimentarare anul acesta pentru autoritățile locală de trei ori: la rectificarea bugetară, prin calamități sau prin fondul de rezervă. Nu am văzut din partea autorităților locale până în acest moment un minim efort de a reduce cheltuielile, nici unul”, a afirmat premierul interimar Florin Cîțu, aflat în fața Ministerului de Finanțe.

Și a continuat: „Deși am avut la începutul anului aceasta discuții cu autoritățile locale, vedem doar că au cerut mai mulți bani de la buget”.

Florin Cîțu a punctat că știe că au crescut prețurile, dar primăriile „nu au făcut niciun efort să reducă cheltuielile”.

Am înțeles că au crescut facturile, am înțeles că au crescut prețurile, dar totuși, aceste primării ar trebui să colecteze mai bine, pentru că multe primării am văzut că nu colectează venituri.

Florin Cîțu, premier interimar: