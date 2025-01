Mai exact, micul ofițer canin și-a pierdut bonusul de sfârșit de an pentru că a dormit la serviciu și a urinat în bolul său cu mâncare, stârnind amuzament și simpatie larg răspândite pe rețelele sociale chineze.

Potrivit presei interne, Fu Zai s-a alăturat Biroului de Securitate Publică Weifang din provincia Shandong ca animal de rezervă pentru detectarea explozivilor în ianuarie 2024, când avea doar patru luni.

În ciuda staturii sale mici, Fu Zai, acum în vârstă de 18 luni, s-a remarcat rapid prin talentul său excepțional în detectarea explozivilor, cucerindu-și antrenorii și publicul deopotrivă.

Până în octombrie, Fu Zai, în traducere „băiat norocos”, a muncit din greu pentru a deveni un câine polițist calificat.

Povestea călătoriei lui Fu Zai a fost împărtășită pe scară largă pe Douyin, echivalentul chinez al TikTok, printr-un cont dedicat administrat de Biroul de Securitate Publică Weifang.

Contul, „Câinele de poliție Corgi Fu Zai și pretenii săi”, are peste 384.000 de urmăritori și oferă în mod regulat actualizări despre antrenamentul și activitățile zilnice ale lui câinelui din rasa corgi.

Într-un videoclip postat pe 19 ianuarie, ofițerii l-au lăudat pe Fu Zai pentru contribuțiile sale excepționale de-a lungul anului 2024, care au inclus îndeplinirea mai multor sarcini de securitate și creșterea profilului câinilor polițiști din Weifang.

Pentru eforturile sale, el a primit o floare roșie, dulciuri și jucării în timpul unei analize a performanței la sfârșitul anului.

Cu toate acestea, momentul de sărbătoare a luat o întorsătură plină de umor când un ofițer de poliție a dezvăluit comportamentul neadecvat recent al lui Fu Zai, care a adormit la datorie și urinat în bolul lui cu mâncare.

Drept pedeapsă, bunătățile și jucăriile lui au fost confiscate în fața camerei, lăsând doar floarea roșie ca reamintire a realizărilor sale.

„Sper că veți face eforturi mai persistente în viitor”, a glumit ofițerul în videoclip, care de atunci a strâns peste 10.000 de aprecieri și sute de comentarii.

In China, the first-ever police corgi lost her annual bonus for falling asleep on duty and relieving herself in her bowl. https://t.co/x6Wfnbgq1i



After a wave of criticism on social media, the Bashu named Fu Zai was finally rewarded with a gift set. pic.twitter.com/cavu8s3fSN