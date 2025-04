Sute de artefacte

Arheologii care au excavat situl Longtan din provincia Yunnan, situată la marginea sud-vestică a Podișului Tibetan, au descoperit sute de artefacte din piatră în argila roșiatică și mâloasă a regiunii.

Analiza acestora a relevat că multe unelte au fost realizate în stilul Quina, asociat în mod tradițional cu neanderthalienii. Acest stil tehnologic nu fusese identificat anterior în Asia de Est, conform studiului publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences.

„Descoperirea de la Longtan este remarcabilă, deoarece documentează această tradiție specială la o distanță de cel puțin 7.000 – 8.000 km de regiunile în care era cunoscută anterior”, a declarat coautorul studiului, Davide Delpiano, cercetător postdoctoral în arheologie paleolitică la Universitatea din Ferrara, Italia.

Neanderthalienii au populat Eurasia timp de aproximativ 400.000 de ani înainte de dispariția lor, acum 40.000 de ani, dar până acum nu existau dovezi care să ateste prezența lor la est de Munții Altai din sudul Siberiei.

Unelte din cultura Mousteriană

În Europa de Vest, unelte Quina au fost descoperite alături de rămășițe de Neanderthal în mai multe situri, inclusiv La Quina din Franța. Aceste unelte sunt parte din cultura Mousteriană, caracteristică neanderthalienilor.

Recomandări Rusia blochează exporturile de petrol ale Kazahstanului, România ar putea fi afectată

Descoperirea de la Longtan ridică două ipoteze: fie neanderthalienii au migrat până în China, fie un alt grup uman arhaic a dezvoltat independent unelte foarte similare. Setul de unelte găsit include răzuitoare, vârfuri de piatră care ar fi putut fi atașate sulițelor și obiecte cu crestături asemănătoare unor ferăstraie.

În Europa, uneltele Quina au fost folosite în condiții climatice reci și uscate, ajutând neanderthalienii să vâneze reni, căprioare gigantice, cai și zimbri. Aceste instrumente erau durabile și reutilizabile, adaptate unui stil de viață nomad și resurse limitate.

Analiza polenului antic din Longtan sugerează că regiunea avea un climat similar cu cel din Europa în aceeași perioadă, dar nu s-au găsit încă fosile de animale pentru a confirma tipul de vânat.

„Pachetul Quina reflectă o strategie de mobilitate avansată. Aceste unelte erau concepute pentru a dura, deoarece grupurile umane nomade trebuiau să facă față resurselor tot mai rare”, a explicat Delpiano.

Neanderthalienii au coexistat cu denisovenii

O posibilitate este că neanderthalienii au ajuns în sud-vestul Chinei sau că au interacționat cu alte specii umane, permițând astfel răspândirea tehnologiilor lor.

De exemplu, rămășițele umane descoperite în Peștera Denisova din Munții Altai indică faptul că neanderthalienii au coexistat acolo cu denisovenii, o specie umană arhaică care a trăit în întreaga Asie.

Recomandări Suma uriașă decontată de statul român candidaților la locale, parlamentare și europarlamentare. Grosul banilor ajunge la PSD

De asemenea, craniile descoperite în Xuchang, provincia Henan, prezintă trăsături neanderthaliene, ceea ce ar putea sugera interacțiuni între grupurile umane din Vest și Est.

Cu toate acestea, nu există încă o „punte” clară care să conecteze această descoperire cu o posibilă migrație neanderthaliană spre China, a subliniat Delpiano. O altă teorie este că uneltele Quina din Longtan au fost dezvoltate independent de un alt grup uman, posibil denisovenii sau o specie necunoscută.

„Deși nu putem confirma încă prezența neanderthalienilor în China, știm că denisovenii au fost prezenți în regiune. Este posibil ca aceștia să fi adoptat sau reinventat această tradiție tehnologică pentru a se adapta condițiilor locale”, a spus Delpiano.

Se caută mai multe dovezi

Dongju Zhang, profesor de arheologie la Universitatea Lanzhou, care nu a fost implicat în studiu, consideră că ambele ipoteze sunt plauzibile, dar speculative. „Este prea devreme pentru a identifica exact cine a fabricat aceste unelte. Avem nevoie de mai multe dovezi, cum ar fi fosile umane sau ADN antic”, a spus Dongju Zhang.

John Shea, profesor de antropologie la Universitatea Stony Brook, a subliniat că uneltele de piatră nu pot fi considerate dovezi definitive ale prezenței neanderthalienilor în China. „Singura modalitate certă este descoperirea unei fosile neanderthaliene în această regiune”, a declarat John Shea.

Recomandări Replica unui polițist cu o casă „obișnuită” de 286 mp și 70.000 mp de pădure: „Să mă cerceteze organele abilitate”

Această descoperire se alătură unei serii de noi cercetări care pun Asia de Est și de Sud-Est în centrul studiilor despre originile umane. Ben Utting, cercetător la Muzeul Național de Istorie Naturală din Washington, a remarcat că descoperirile recente contestă ideea că aceste regiuni erau periferice din punct de vedere cultural.

„Aceste dovezi arată că oamenii care trăiau aici erau la fel de dinamici și complexi din punct de vedere comportamental ca cei din alte părți ale lumii în acea perioadă”, a concluzionat Ben Utting.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Pedeapsa primită de Stegarul Dac după ce a împins un jandarm în fața Arestului Central al Poliției

Urmărește-ne pe Google News