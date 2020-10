Persoane ce poarta masti de protectie traverseaza pe la o trecere de pietoni, in Bucuresti, joi, 30 iulie 2020. Viceprimarul general al Capitalei, Aurelian Badulescu, a anuntat, miercuri, ca va fi introdusa obligativitatea purtarii mastilor in zona pietonala din Centrul Vechi, zona avand un grad foarte mare de infectare cu COVID-19, avand in vedere spatiul restrans si numarul celor care o frecventeaza. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO