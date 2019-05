În apropiere de Suceava, casa boierească deținută de urmașul domnitorului Moldovei Ioniță Sandu Sturdza a fost devastată și părăsită după retrocedarea de la începutul anilor 2000. Actualii proprietari, Johannes și Rodica Sturdza, stabiliți la Koln dinainte de Revoluție, n-au reușit să vândă nimănui proprietatea aflată pe lista patrimoniului național, iar acum vor s-o doneze Primăriei din Liteni.

Justin Gafiuc, (Liteni/Suceava)

La nici 30 de kilometri de Suceava, în orașul Liteni, un conac ridicat pe la 1740 strigă de ani cu disperare: ”Salvați-mă!”. Este o clădire cu un etaj, are 1.600 mp și este nominalizată pe lista de patrimoniu a României.

Întemeietorul localității, boierul Iorgu Vârnav Liteanu, a ridicat-o în vremurile în care locuia aici cu familia, dar istoria i-a rezervat construcției un destin în cădere: comuniștii au preluat-o în 1948, au transformat-o în sediu IAS, din anii 50 până în 2002 a devenit casă pentru copii orfani, iar apoi, după retrocedare către proprietari, soții Johannes, 88 de ani și Rodica Sturdza, 78 de ani, stabiliți în Germania, a intrat pe pista degradării totale, fiindcă nu și-a mai găsit nici o întrebuințare și nici un om care să-i redea sufletul.

Tavane prăbușite, stive de gunoaie, scări șubrezite

De fapt, în ciuda repetatelor demersuri de a vinde proprietatea, care conține inclusiv circa 1,5 hectare de teren și anexe, Johannes Sturdza, descendent al domnului Moldovei Ioniță Sandu Sturdza (1822-1828), s-a lovit numai de refuzuri ori discuțiile s-au blocat din cauza prețului. Zidurile și porțile n-au ținut însă cont de tratativele și planurile eșuate pe linie.

Azi, o incursiune în interiorul conacului e o aventură, o adevărată teleportare într-un univers demn de Hitchcock: pereți jupuiți sau sparți, tavane prăbușite, podele semidecopertate, bucăți de parchet scârțâind sinistru sub apăsarea pașilor, sobe de teracotă distruse, stive de gunoaie, plante devenite stăpâne peste terasa generoasă, scări interioare șubrezite, cotloane întunecate. Un întuneric apăsător, din densitatea căruia te aștepți în orice secundă să se întrupeze un demon cu șapte capete.

Nici măcar păsările nu îndrăznesc să zăbovească aici, dincoace de cadrele ferestrelor în care se mai țin firav câteva cioburi și plăci de carton. Doar vreo două capre stau priponite în dreptul unei intrări din spatele conacului, unde mănâncă, dorm și-și fac nevoile nestingherite. Iar în față, pe locul unde exista cândva o fântână arteziană și un miniheleșteu, buruienile au explodat, lăsând să se mai întrevadă doar firav bordurile vechiului bazin.

«Au furat tot: calorifere, țevi, conductoare electrice, parchet»

Constantin Titianu a avut până recent împuternicire din partea familiei Sturdza să găsească eventuali cumpărători. ”Prin 2005, primii care au vrut să ia casa au fost cei de la Bethesda, care doreau să facă un spital. Ofereau 350.000 de euro, dar proprietarii n-au lăsat sub 500.000 de euro. Au mai existat și alte negocieri, iar ultima tentativă a fost chiar la începutul acestui an. Un domn cu afaceri mari la Viena, căsătorit cu o fată din Liteni, a oferit maximum 80.000 de euro și intenționa să atragă fonduri europene pentru a organiza un cămin de bătrâni. Tot n-au căzut la învoială”, spune Titianu.

El punctează și că ”localnicii care au avut în administrare conacul n-au făcut decât să-l devasteze. Au furat caloriferele, țevile, conductoarele de electricitate, parchetul. Nimic n-a mai rămas. E o tristețe ce-i acolo! La un moment dat, sătul să mai aștepte, Sturdza a făcut scrisoare către Guvern pentru a dona întreaga proprietate. Actele au ajuns la primăria locală, dar nu mai știu care e situația la zi. Oricum, ar trebui acolo investiții semnificative pentru a o reda circuitului”.

«Am întâlnit numai șnapani și samsari»

Din Koln, unde locuiesc, proprietarii își etalează dezamăgirea și speranța. Rodica Sturdza e cea care explică, fiindcă soțul său se confruntă cu mari probleme de auz: ”La începutul anilor 2000, când ni s-a restituit conacul, am plătit pază, am dat gratis anexele ca să locuiască niște cetățeni, iar unui polițist local, pe nume Ivan, i-am dat și o gheretă de la intrare, ca să mai facă și el un business, dar să fie și cu ochii pe locație. Din păcate, s-a produs acolo, în timp, un furt îngrozitor, instrumentat chiar de apropiați ai primăriei, pe care-i și cunoaștem”.

Fugită în 1981 din România, femeia continuă: ”S-au spus numai prostii, că am cerut bani mulți și o grămadă de bazaconii. Am avut constant oferte, dar am întâlnit numai șnapani și samsari, pe care-i interesa de fapt să dărâme construcția și să rămână cu terenul, cu dorința de a-l valorifica imobiliar. Am discutat inclusiv cu lume interesată din Canada, Austria, Belgia și alte colțuri ale lumii, dar n-a fost chip de o înțelegere onestă”.

«Am fi bucuroși să se refacă acolo un proiect social»

Ea confirmă că în ultimul an a început să facă demersuri pentru donație: ”Am scris diferitelor autorități, am explicat pe larg situația, cu dovezile de rigoare, iar în prezent suntem în contact cu primăria, care și-a arătat, în fine, interesul să preia conacul în domeniul public. Am fi bucuroși să se facă acolo un proiect social sau ceva util pentru comunitate. N-am înțeles niciodată de ce, înainte să ne fie redată proprietatea, au desființat căminul de copii. O decizie foarte proastă și ciudată. Acum am discutat cu primarul din Liteni să donăm conacul și vreo 6.000 de metri pătrați, iar noi să ne păstrăm o parcelă în spate, pe care să încercăm totuși s-o vindem. E făcut deja un draft de contract, să vedem ce-o ieși din această poveste, fiindcă noi, de la distanță și bolnavi fiind, nu mai avem, cum să ne ocupăm”.

Aici a locuit și fiica lui Kogălniceanu

Conacul are în spate istorii impresionante, căci și-a legat numele de patru familii cu notorietate: boierul Vârnav-Liteanu (întemeietorul localității), Kogălniceanu, Krupenschi (fost primar la Iași) și Sturdza. Bunăoară, la sfârșitul secolului XIX, aici a locuit o perioadă fiica lui Mihail Kogălniceanu, Lucia, care se măritase cu un descendent al neamului Liteanu.

”Sunt în prezent niște discuții pentru conac cu familia Sturdza, sper să se rezolve situația în perioada următoare”

Tomiță Onisii, primar Liteni

”Familia Sturdza și-a cumpărat în Koln o vilă frumoasă după ce a vândut, cu 800.000 de euro, peste 300 de hectare de pădure tot lângă Liteni. Le-a achiziționat o companie suedeză, iar intermediar a fost o firmă a lui Dan Voiculescu”

”Proprietarii au încercat să ofere locația și bisericii, au existat niște discuții în acest sens. Dar nici așa n-au reușit să dea conacul”

Constantin Titianu, fost împuternicit al familiei Sturdza

