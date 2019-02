Contraceptia dupa nastere este o necesitate. Statisticile arata ca 5% dintre intreruperile de sarcina au loc in termen de 6 luni dupa nasterea primului copil. Pentru a evita astfel de probleme, cuplul trebuie sa se preocupe de alegerea unei metode contraceptive sigure si eficiente. Iata in continuare principalele aspecte pe care sa le aveti in vedere.

Reluarea activitatii sexuale dupa nastere

Raporturile sexuale dupa nastere sunt contraindicate atat timp cat sangerarile sunt prezente, semne care arata ca inca nu este inchis colul uterin. In caz de epiziotomie, este bine sa asteptati pana la vindecarea completa a leziunilor. De asemenea, nu este indicat sa reluati activitatea sexuala in cazul unor infectii sau al durerilor. Oricum, reluarea activitatii sexuale este bine sa se intample cand ambii parteneri sunt de acord si isi doresc acest lucru.

Alaptarea permite prevenirea sarcinii?

Alaptarea poate intarzia aparitia primei ovulatii dupa nastere, ceea ce protejeaza de o noua sarcina. Cum se intampla acest lucru? Prolactina, hormonul secretat de hipofiza pentru stimularea secretiei lactate, inhiba hormonii necesari ovulatiei: FSH (hormon de stimulare foliculara) si GnRH (hormon de eliberare a gonadotropinei). Asadar, in prezenta unei cantitati crescute de prolactina, ovulatia nu se mai produce, oferind protectie naturala fata de sarcina.

Prin urmare, alaptarea poate fi o metoda de contraceptie naturala, insa doar in anumite conditii:

daca alaptarea este exclusiva (bebelusul este hranit doar cu lapte matern, fara alimentatie mixta sau artificiala);

daca este alaptare la cerere (bebelusul este hranit zi si noapte, atunci cand solicita acest sanul mamei);

daca nu a aparut menstruatia dupa nastere.

Cand apare prima menstruatie dupa nastere? Momentul aparitiei primei menstre variaza de la o persoana la alta: intre 4 saptamani si 6 luni postpartum, uneori chiar mai tarziu. Este imposibil de prevazut cu exactitate data primei ovulatii dupa nastere. Reluarea functiei ovariene si prima ovulatie postnatala pot trece neobservate, iar tu poti fi fertila fara sa fi avut vreo menstra. Calcularea ovulatiei si calcularea sarcinii sunt estimate in functie de ciclul menstrual.

Asa ca alaptarea nu poate fi considerata o metoda sigura de contraceptie. In schimb, alaptarea trebuie sa fie o conditie esentiala de care cuplul sa tina seama in alegerea unei metode contraceptive.

Ce metoda contraceptiva poti folosi daca alaptezi?

Daca te numeri printre mamicile care au ales sa alapteze exclusiv, ai facut cea mai buna alegere pentru sanatatea ta si a bebelusului. Laptele matern este cel mai bine adaptat nevoilor nutritionale ale pruncului, este usor de asimilat si de digerat, ii ofera anticorpi si protectie imunitara.

Pentru mama, alaptarea ajuta la accelerarea procesului de recuperare dupa nastere, la eliminarea depozitelor de grasime, confera un sentiment de implinire si iubire materna, protejeaza fata de dezechilibre hormonale si boli, inclusiv cancer.

Referitor la contraceptie, trebuie sa stii ca exista mijloace sigure, care nu impiedica alaptarea. Medicul iti poate recomanda:

Prezervativul – este cea mai sigura metoda contraceptiva indicata dupa nastere, in paralel cu continuarea alaptarii, insa nu este indicat in primele 2 luni dupa nastere. Nu uita ca nasterea a produs numeroase modificari la nivel genital, iar leziunile nevindecate complet se pot infecta usor.

Contraceptive orale monohormonale (minipilule progestative) – contin doar progesteron, care provoaca ingrosarea mucusului cervical si blocarea spermatozoizilor.

Pastila de a doua zi – poate fi folosita in termen de 3 luni dupa nastere, avand in vedere ca este o pilula pe baza levonorgestrel (o forma de progesteron), care nu afecteaza cantitatea si calitatea laptelui matern.

Steriletul de cupru – este compatibil cu alaptarea, dar trebuie asteptata refacerea completa a uterului si a colului uterin dupa nastere (intre 2 si 6 luni postpartum).

Spermicid local – creme, geluri, pelicule dizolvabile, ovule sau spray pe baza de clorura de benzalconiu sau clorura de miristalconiu, care nu interfereaza cu alaptarea, singurul inconvenient fiind gradul scazut de protectie.

Ce metoda contraceptiva poti folosi daca nu alaptezi?

In lipsa alaptarii, reluarea ovulatiei si, implicit, posibilitatea de a ramane insarcinata exista dupa aproximativ 35 de zile de la nastere. De aceea, este absolut necesar sa utilizezi o metoda contraceptiva eficienta, cum ar fi:

Contraceptive orale cu estrogen si progesteron (anticonceptionale combinate) – in primele 3 saptamani de la nastere exista un risc mai mare de tromboflebita sau embolie, motiv pentru care aceste pilule pot fi administrate doar dupa 21 de zile postpartum.

Sterilet din cupru sau sterilet hormonal – conditia de a astepta refacerea colului uterin ramane valabila.

Plasture contraceptiv – eliberea hormoni prin intermediul pielii, cu aceleasi precautii ca in cazul pilulelor estroprogestative.

Implant hormonal subdermic – este un dispozitiv sub forma unui betisor de aproximativ 4 cm, care se introduce sub piele, unde elibereaza progesteron. In functie de firma producatoare, implanturile pot oferi protectie pana la 3-5 ani.

Inel vaginal – se insereaza in cavitatea vaginala, unde elibereaza estrogen si progesteron, dar poate fi folosit dupa 3 luni de la nastere.

Prezervativul si diafragma – indiferent ca ai nascut pe cale naturala sau prin cezariana, aceste metode de bariera nu sunt indicate mai devreme de 2 luni de la nastere din cauza riscului posibil de infectii.

