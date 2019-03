(Publicitate) Mobilă de living în stilul BoHo la tine acasă

În ceea ce privește designul interior, stilul Bohemian Chic – prescurtat BoHo – este unul complex, chiar dacă pare să fie la îndemâna oricui. Este un stil de decorare foarte libertin, permisiv, și care chiar dacă are câteva trăsături comune în fiecare amenajare, este foarte ușor de personalizat. Stilul Boho se referă în primul rând la suprapunerea și combinarea texturilor. Este un stil ce îmbină materialele naturale, cu blănurile și țesăturile dure, toate creând un tablou boem, poate ușor dezordonat, romantic.

În design interior, termenul boem apelează la creativitatea fiecăruia de a-și pune în valoare personalitatea în propria locuință. Dacă vrei să îți exprimi spiritul neconvențional și latura artistică în casa ta, folosește stilul boho în amenajări interioare. Lăsa spiritul boem să se reflecte în interiorul locuinței tale.

More is more în stil BoHo

Stilul boem chic sau boho este caracterizat în desing-ul interior de combinații abundente de culori, mobilier vintage, textile brodate, covoare țesute, plante, lemn și motive etnice aparținând mai multor culturi din lume. Nu există limite pentru ca nu există nici reguli stricte în acest stil. Totul este permis, însă aceasta nu este o garanție că stilul este ușor de obținut, deoarece totul trebuie să pară că a fost creat și gândit fără efort, cu mare ușurință și spontan.

Amenajarea boho înseamnă să lași la parte rigoarea clasică, scandinavă sau modernistă. Este perfect pentru firile nonconformiste și nerecomandat conservatorilor. Cuvântul-cheie este ”mixul”. De stiluri, de țesături, de culori, pentru că boho este mai degrabă un anti-stil. Iată de ce un perete alb, gol, nu are ce căuta într-un astfel de interior. Boho este pentru cei ce iubesc arta, culorile, contrastele, creativitatea și trecutul. Elementele vintage sunt în general colorate și se completează cu piese rustice.

Partea cea mai frumoasă a acestui stil este că, pe cât de multe influențe are, pe atât de interesante sunt acestea (marocană, mexicană, amerindiană, franceză etc.). Elemente din cultura și arta unor popoare atât de diferite se îmbină într-un mod fantastic, rezultând decoruri pline de viață, personale, vibrante, unice, și în același timp definind stiluri de viață, caractere, personalități. Este simplu dacă raportezi acest stil la nivelul anilor 70, când erau în vogă piesele folk, etnice, gypsy, vintage și handmade/artizanal. Amestecarea acestor stiluri face ca rezultatul sa fie unul spectaculos.

Cum implementezi stilul boho în living

Stilul boho este ușor de recunoscut după culorile aprinse, precum portocaliu, roșu, mov, verde sau galben. Este bazat pe o combinație de tonuri pământii și nuanțe de pietre prețioase. Farmecul acestui stil este dat de amestecul materialelor de texturi și modele diferite în aproape toate elementele: mobilier, pereți, draperii, covoare. O multitudine de detalii colorate este esențială, aceasta fiind și principala caracteristică a interioarelor decorate în stilul boem.

Elemente esențiale ale stilului boho

Cuverturile, păturile, fețele de pernă și covoarele trebuie să conțină cât mai multe modele. Liniile geometrice sau simbolurile inspirate din motive tradiționale, se pot regăsi pe cel puțin 2 sau 3 accesorii din cameră. Pattern-urile se pot regăsi și pe piesele de mobilier, tapet, gresie, faianță sau pe ghivecele plantelor.

Pentru că libertatea de spirit nu ar fi nimic fără natură, stilul boho se bucură de compania a cât mai multor plante. Pentru living sunt recomandate plantele înalte, cu frunze mari, fără flori, amplasate lângă canapea, sau în colțurile camerei, în funcție de necesarul de lumină pentru fiecare plantă. Pe lângă efectele benefice asupra sănătății, plantele vor contribui și la crearea unei atmosfere speciale și relaxante.

Accesoriile pe care le alegi pentru fiecare cameră trebuie să fie dintre cele mai speciale. Alege cât mai multe elemente, mai ales vintage. Lămpi de birou, lampadare, tablouri, ilustrații, fotografii înrămate, farfurii, suporturi, cutii de bijuterii, bibelourile sau statuetele alese cu gust vor fi atracția principală. Spațiul trebuie să fie cât mai împodobit. Dacă ai multe reviste, nu le ascunde în sertare. Alege suporturi și măsuțe speciale pentru a le etala.

Imaginația și simțul estetic este pus la încercare în momentul în care trebuie să decorezi fiecare cameră, dar există câteva detalii esențiale importante pentru fiecare încăpere. Pentru living detaliul esențial este covorul încărcat cu motive orientale, etnice, asemănător covoarelor persane.

Mobilierul de lemn este cheia stilului boho

Mobila vintage și lemnul patinat dar nu uzat sunt elemente de bază ale stilului bohemian chic. Este important ca lemnul să fie vintage sau cu aspect uzat, dar să nu fie degradat. Mobila pentru living nu trebuie să fie recognoscibilă, ci una eventual modificată, personalizată, mai degrabă realizată la comandă, poate fi de la second-hand, cu finisaje antichizate sau bricolată. De fapt mobila este una ce pare făcută într-un atelier sau chiar de către proprietari. Cert este că în acest stil ar trebui să nu poți recunoaște ceva de prin magazine.

Inspiră-te din piesele de mobilier ale anilor 70 și nu ocoli nici mobilierul de lemn pictat în culori de albastru, roșu cu motive colorate etnice, sau pictate de tine în motivele tale preferate, inspirate din cultura oricărei țări sau oricărui continent.

Printre piesele de mobila living cel mai des folosite în amenajările boho, sunt canapelele retro, fotoliile mari, mesele și scaunele sculptate din lemn masiv, cuferele vintage, dulăpioarele, tabureții.

Un living boho chic poate fi și un spațiu al contrastelor. Nu ezita să inserezi mobilier și obiecte decorative care par, luate separat, să nu formeze un tot armonios. Pentru un aranjament de succes, alege o canapea cu tapițerie din catifea albastră, roșie sau verde ca punct focal al încăperii, restul elementelor având rolul de a o pune pe aceasta în evidență, prin contrast. O veritabilă vedetă retro, un colțar negru cu perne moi va impresiona prin design extravagant și confort de neegalat. Abundența pernelor aruncate la întâmplare, cu modele diferite și din materiale deosebite, cât și alte produse din textile colorate, vor amplifica aerul vintage al mobilierului.

Mobilierul masiv trebuie asortat cu piese contemporane minimaliste. Două piese de mobilier care se regăsesc în orice amenajare boho sunt măsuța de cafea inedita și taburetul multifuncțional. Măsuță capătă mai multe fețe, fiind folosită că noptieră, masa de lucru sau de expunere, iar taburetul este pe lângă o piesa de șezut,una de expunere sau pur decorativă.

Dacă ai o colecție mare de cărți și multe obiectele decorative de suflet, stilul boho are numai vești bune. Unul din lucrurile de care stilul boho nu se poate lipsi, cum nu o făceau nici artiștii care au introdus acest curent, este biblioteca plină cu cărți. Mobila living cu biblioteci de lemn mai mari și mai mici vor fi gazdele perfecte pentru cărți și celelalte obiecte. Cărțile de pe rafturi nu ar trebui aranjate în funcție de culori sau mărime, ci așezate haotic, pentru că, tot ceea ce este neobișnuit și nonconformist este valoros în stilul boho. La târgurile vintage și de antichități poți găsi multe obiecte de decor calitative și cu istorioare interesante.

Dacă spațiul îți permite, e recomandat să alegi cât mai multe corpuri de mobilier pentru living. Corpurile de mobilier trebuie la rândul lor împodobite cu cât mai multe accesorii: lumânări, plante de dimensiuni mai mici, fotografii și alte obiecte de decor. Comodele mari cu sertare sunt de efect pentru stilul boho și vor ajuta să-ți organizezi lucrurile și putând fi folosite atât în living, cât și în dormitor. Nu uita, însă, să le împodobești cu multe obiecte decorative, vaze cu flori și ghivece cu plante. Mesele mari de lemn pot fi folosite în zona de luat masa.