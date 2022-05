Vineri, Vladimir Putin „l-a decorat post-mortem pe criminalul de război rus Arsen Pavlov („Motorola”) cu Ordinul Curajului. Pavlov este cunoscut pentru acest videoclip în care apare trăgând la întâmplare cu un lansator de grenade în #Donețk, doar pentru a se distra”, scrie portalul independent din Belarus Nexta.

Yesterday, #Putin awarded #Russian war criminal Arsen Pavlov ("Motorola") posthumously with the Order of Courage. Pavlov is known for this video which shows him randomly firing with a grenade launcher at #Donetsk, just for fun. pic.twitter.com/i7D72paeTv — NEXTA (@nexta_tv) May 21, 2022

Acuzat de crime și tortură

A trecut prin marina rusă, pentru ca pe 16 martie 2014, să participe la protestele „antimaidan” din Harkov, Ucraina, care au cerut intervenția Rusiei. A devenit liderul Batalionului Sparta, un grup armat prorus care lupta în războiul din Donbas împotriva guvernului ucrainean. Pavlov și-a condus batalionul atât în bătălia de la Ilovaisk, cât și în cea de-a doua bătălie de pe aeroportul din Donețk. Guvernul Ucrainei l-a inclus pe lista persoanelor căutate pentru crearea de formațiuni paramilitare și militare ilegale, potrivit descrierii de pe Wikipedia. În februarie 2015, Uniunea Europeană l-a adăugat pe lista persoanelor sancționate.

Pe 24 iunie 2016, a fost comisă o tentativă de asasinat asupra sa în Donețk, după ce a plecat de la un centru traumatologic, când o mașină capcană a explodat.

În aprilie 2015, publicația ucraineană Kyiv Post a publicat o înregistrare în care Pavlov discuta despre uciderea a cincisprezece prizonieri de război ucraineni. „Motorola” și batalionul său sunt, de asemenea, acuzați de torturarea soldaților ucraineni capturați. După ce soldatul ucrainean Ihor Branovytsky a fost capturat în apropiere de Donețk și se afla în custodia grupului lui Pavlov, Pavlov l-a ucis în mod deliberat pe prizonier la 21 ianuarie 2015 cu două focuri de armă în cap, se arată într-un raport Amnesty International.

Arsen Pavlov a fost ucis la 16 octombrie 2016 de explozia unui dispozitiv exploziv improvizat în liftul apartamentului său din Donețk. Garda de corp a lui Pavlov a fost, de asemenea, ucisă în explozie.

