Chiar în weekendul acesta, Puya a apărut în fața fanilor lui, a susținut o cântare în cadrul unui festival din stațiunea Costinești de pe litoral, transmite wowbiz.ro. Printre melodiile pe care le-a cântat, acesta a făcut și câteva declarații după ce a fost prins drogat la volan.

De pe scenă, le-a sus celor prezenți: „Măi fraților, m-ați văzut la televizor, ați văzut că dau bine, dau frumos zilele astea. Nu mai fac reclamă la chipsuri, fac reclamă la Poliția Română mai nou, să stiți”.

El a mai adăugat că înainte de a concerta nu avea o stare de spirit tocmai bună, tocmai din cauza incidentului în care a fost implicat. Ulterior, când fanii l-au primit cu brațele deschise, când i-au cerut autografe și poze, și-a revenit. „Nu vreau să discut despre asta, adevărul se știe mai încolo. Ideea e că înainte să vin încoace eram super supărat, nu eram în depresie, că nu am timp de asta, dar eram super supărat că s-au spus multe despre mine și nu aveam cum să ripostez și atunci când am ajuns aici am văzut o grămadă de lume care a venit, m-a susținut, a făcut poze cu mine, m-a încurajat(…) Vă jur că mi-a trecut, nu mai am nicio treabă”, a mai dezvăluit el pe scena festivalului din Costinești.

Polițiștii i-au întocmit dosar penal

Puya a fost oprit marți, 27 aprilie, la un control control de rutină al Poliției Rutiere, în sectorul 1. „După verificarea documentelor prevăzute de lege, polițiștii au procedat la testarea preliminară a conducătorului auto cu aparatul DrugTest care a indicat prezența în organism a substanțelor psihoactive”, se arată în comunicatul poliției.

Ulterior, potrivit comunicatului, șoferul a fost condus la sediul INML pentru prelevarea mostrelor biologice, „iar în cauză a fost întocmit un dosar penal”.

Polițiștii din cadrul Biroului Cercetări Infracțiuni Rutiere din Brigada Rutieră continuă cercetările, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Puya, în vârstă de 42 de ani, pe numele real Dragoș Gărdescu, a început să cânte muzică rap în anii 90 și a devenit cunoscut pe vremea când cânta în trupa La Familia, înființată în 1996.

