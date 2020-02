De Mihai Niculescu,

Yarraka Bayles din Queensland, Australia, a postat pe o rețea de socializare o filmare cu fiul său pentru a le arăta părinților celorlalți copii și profesorilor ce efecte are comportamentul ostil al colegilor asupra lui Quaden.

Quaden plânge și îi spune mamei sale că vrea să o frânghie să se spânzure. „Vreau să mă înjunghii în inimă. Vreau să mă omoare cineva”, spune copilul printre suspine, arată Digi24.

Femeia a povestit în imaginile care au făcut turul rețelelelor de socializare că a fost martora unui episod de bullying în care victimă a fost fiul ei și că vrea să arate tuturor care este efectul hărțuirii copiilor.

Cazul șocant a avut un impact uriaș în mediul virtual iar mai multe vedete au sărit în sprijinul băiețelului de nouă ani.

Actorul Hugh Jackman (Wolverine din X-Men) i-a transmis un mesaj lui Quaden, la fel ca și jucătorul de baschet Enes Kanter, iar echipa de rugbi Indigenous All Stars l-a invitat pe băiat să intre alături de ei pe teren la următorul meci.

Hugh Jackman i-a spus lui Quaden, într-un mesaj publicat pe Twitter, că este „mai puternic decât crede” și a făcut un apel la bunătate, pentru toată lumea, potrivit BBC.

Quaden – youve got a friend in me. #BeKind @LokelaniHiga https://t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953

„Viața este suficient de grea, gândiți-vă că fiecare persoană din fața noastră se confruntă cu fel și fel de probleme, deci haideți să fim buni” a spus el.

Și Mark Hamill, care a interpretat personajul Luke Skywalker din Star Wars și-a arătat susținerea pentru Quaden. „Această cruzime este uimitoare” iar ce a pățit băiatul „este înduioșător” a spus celebrul actor.

Actorul Jeffrey Dean Morgan din serialul The Walking Dead a transmis și el că este aproape de micuț. „Prietene, nu știu numele tău sau al mamei tale, dar am văzut imaginile. Vreau să știi că ai prieteni, inclusiv pe mine. Nu ne-am întâlnit încă, dar poate asta se va întâmpla” a scris actorul, pe Twitter.

Copiii din toată lumea au publicat și ei mesaje de solidaritate cu băiețelul de nouă ani. Comedianul american Brad Williams, care suferă de o afecțiune similară, a spus că a strâns donații de peste 200.000 de dolari, în numai o zi pentru a-l trimite pe băiețel și familia lui la Disneyland.

„Aceasta nu este numai pentru Quaden, ci pentru toți cei care au fost batjocoriți în viață și li s-a spus că nu sunt vrednici de nimic” a scris el pe pagina dedicată strângerii de fonduri.

The Indigenous #NRLAllStars are behind you Quaden! ??❤️ pic.twitter.com/52RLy8SrSd

— NRL (@NRL) February 20, 2020