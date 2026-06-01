„Să vină ei și să vadă ce înseamnă”

Ioana Gomoi de la CGTN, unul dintre cele șase canale care aparțin China Global Television Network, s-a întâlnit la Beijing cu Viorica Dăncilă, fost prim-ministru român și actualul CEO al Casei Româno-Chineze, pentru un interviu despre evoluția relațiilor dintre China și România.

Citând un proverb chinezesc – „Când suflă vântul schimbării, unii construiesc ziduri, în timp ce alții construiesc mori de vânt” – Dăncilă a încurajat tinerii din ambele țări să aleagă deschiderea în locul diviziunii, dialogul în locul distanțării și cooperarea în locul fricii.

„Cu cât am venit mai des cu atât percepția și admirația pentru China au crescut. În România, am încercat de fiecare dată să vorbesc despre ce am văzut aici. Și nu numai în România, ci și în Parlamentul European. Dacă ar fi să le dau un sfat tinerilor acela ar fi să nu privească prin ochii altora, să vină ei și să vadă ce înseamnă cu adevărat China. Sunt convinsă că atunci vor fi cu adevărat impresionați și vor pleca cu dorința de a se întoarce”, a spus Viorica Dăncilă.

În cadrul interviului, fostul premier al României, a lăudat poporul chinez pentru cercetare, inovare și educație și a vorbit despre „schimbul de elevi, profesori și de studenți între ele două țări, pentru că avem ce învăța din China, dar și China trebuie să cunoască modelul educațional pe care îl avem în România”.

Viorica Dăncilă a vizitat de mai multe ori China. Potrivit acesteia, de fiecare dată a văzut lucruri noi și o dezvoltare a Chinei în toate domeniile de activitate. „Acum când spui China, spui dezvoltare, spui tehnologie, spui inovare, spui cercetare, dar cel mai important spui viitor”, a subliniat Dăncilă.

Fostul premier al României a spus că de fiecare dată este surprinsă de lucruri noi, de ritmul de dezvoltare și de inovație, experiențe pe care le împărtășește cu mulți oameni, pentru a stârni curiozitatea de a cunoaște dezvoltarea chineză.

Noua șefă a ONG-ului Casa Româno-Chineză

O nouă etapă în cariera Vioricăi Dăncilă, fost premier al României. Aceasta a fost desemnată, în noiembrie 2025, noua șefă a ONG-ului Casa Româno-Chineză, lucru ce subliniază o tendință de implicare a foștilor oficiali în diplomația economică și relațiile internaționale, în special cu actori globali precum China, relatează Mediafax.

Foștii premieri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat pe 3 septembrie 2025, la Beijing, la parada dedicată marcării a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în Al Doilea Război Mondial.

Năstase și Dăncilă apar în fotografiile de grup publicate de agențiile foto internaționale miercuri, 3 septembrie 2025, alături de președintele Chinei, Xi Jinping, al Rusiei, Vladimir Putin, și al Coreei de Nord, Kim Jong-un.







