”Cea mai sigură mască rămâne masca chirurgicală, are acest metal, pe stradă are un anumit grad de protecție. Are mai multe straturi, unul de filtrare. Este cea recomandată, se schimbă la 4 ore, dacă se umezește, dacă strănuți, trebuie să o schimbi. Eu sper că prețul va scădea pentru că începe și industria românească să fabrice și nu mai suntem dependenți de alții”, a spus Raed Arafat duminică la Digi24.

”Când folosim mijlocul de transport în comun, să folosim masca. Dacă nu ai mască, șoferul autobuzului să nu te lase să urci. Așa este normal. Dacă mergi cu mașina personală, nu trebuie să porți mască, dar dacă iei pe cineva de la muncă, atunci și tu, și el trebuie să purtați. Una dintre soluții pentru evitarea aglomerației la metrou este să crească numărul mijloacelor de transport. E posibil să intrăm la metrou pe rând.”

Raed Arafat a mai spus că și în magazine trebuie să purtăm mască.

”Asta trebuie să devină o chestie de educație, nu trebuie să te amendez că nu porți mască, trebuie să porți ca să te protejezi.”

Arafat a mai spus că angajatorii trebuie să ia măsuri de siguranță pentru următoarea perioadă pentru a evita răspândirea virusului.

”Dacă pui 30 de oameni într-o sală de ședințe fără distanțare și mască, este un pericol. Chiar dacă ne relaxăm, nu trebuie să renunțăm la anumite măsuri. Să rămână programul defazat, lucrul de acasă acolo unde se poate, cel puțin câteva luni. Să ne obișnuim că cineva ne ia temperatura în fiecare dimineață. Dacă ai peste 37 de grade, nu intri, mergi la cabinetul medical.”

Raed Arafat a mai spus că aparatele pentru măsurarea temperaturii nu sunt scumpe și orice firmă le poate achiziționa: ”costă 20-30 de euro.”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a mai spus că va elabora ghiduri cu privire la cum vom proceda după perioada de după 15 mai.

