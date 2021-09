„Suntem șocați de iresponsabilitatea colegilor noștri de guvernare. Este incredibil să abandonezi România cu aplauze, să fugi de la guvernare cu aplauze într-un moment în care trebuie să înceapă școala 3,5 milioane de copii, avem în valul patru care se apropie, suntem în plină etapă de vaccinare”, a spus Rareș Bogdan.

E o seară critică, tragică pe care niciodată nu mi-aș fi închipuit-o atunci când protestam în Piața Victoriei, atunci când luam gaze în ochi. Oamenii care ne-au votul ne-au cerut să guvernăm responsabil, nu să avem orgolii, gesturi copilărești și nu să fugim de la guvernare. Rareș Bogdan:

Întrebat dacă se mai poate guverna cu USR PLUS în acest context, prim vicepreședintele PNL a răspuns: „Eu aștept ca cei de la USR PLUS să-și revină. Pentru România, cea mai bună soluție este o coaliție de dreapta în jurul PNL. Cred că USR are încă posibilitatea să revină cu miniștri în afară de Stelian Ion și să vină cu un nou nume la Ministerul Justiției. Cred că oamenii aceștia nu au înțeles că nu poți fi doar în opoziție. Ei s-au consacrat ca partid de opoziție, dar trebuie să înțeleagă că la guvernare există provocări și trebuie să livrezi”.

În acest context, Rareș Bogdan a precizat că PNL consideră în continuare că Florin Cîțu este cea mai bună opțiune pentru funcția de premier.

„Cei de la USR PLUS ne-au pus condiții în decembrie, pe cine să punem miniștri, pe cine să punem prim-ministru. Dacă acum am ceda, ceea ce nu se pune problema, sunt convins că ar veni cu condiții peste condiții”, a adăugat Rareș Bogdan.

Acesta a precizat și că dacă miniștrii USR PLUS își vor depune demisiile marți, așa cum au anunțat, va urma o perioadă de 45 de zile de interimat.

Întrebat dacă guvernul are susținerea a 234 de parlamentari ca să poată să impună noi miniștri după cele 45 de zile, liberalul a răspuns: „Deocamdată funcționăm pe ideea interimatului. PNL împreună cu minoritățile și UDMR avem 179 de depuați și senatori, mai avem nevoie de 55 de voturi. Nu vrem alianță cu PSD”.

Vicepremierul Dan Barna a anunțat luni seară, într-o conferință de presă, că atât el, cât miniștrii USR PLUS se retrag din Cabinetul Florin Cîțu. După revocarea de săptămâna trecută a lui Stelian Ion de la Ministerul Justiției, USR PLUS mai avea cinci miniștri în cabinet: ministrul sănătății, Ioana Mihăilă, ministrul investițiilor și proiectelor europene, Cristian Ghinea, ministrul transporturilor, Cătălin Drulă, ministrul cercetării inovării și digitalizării, Ciprian Teleman, și ministrul economiei, Claudiu Năsui.

